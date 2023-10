Bad Lauterberg. Aufregung und Spannung auf dem Schulhof der Grundschule am Hausberg: Kinder lernen Zirkuskunst und begeistern die Zuschauer bei der Vorführung.

Aufregung, Neugierde, angespannte Erwartung – das alles herrschte in der ganzen letzten Woche in der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg.