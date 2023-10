Bad Lauterberg. Studierende der Hochschule Merseburg kommen nach Bad Lauterberg und wollen sich mit Bürgern über Hermann von Wissmann austauschen.

„Erinnerungskultur darf nicht unkommentiert bleiben“, findet Daniela Döring. Sie ist Professorin für Kulturgeschichte an der Hochschule Merseburg und kommt im Rahmen eines Blockseminars mit Studierenden nach Bad Lauterberg im Harz. „Kontroverse Geschichte. Eine Annäherung an (post-)koloniale Erinnerungskulturen am Beispiel von Wissmann in Bad Lauterberg“ lautet das Thema.