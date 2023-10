Alexander Hubert, Matthis Heitmüller und Markus Lüsebrink sind Fans von DJ Robin. Umso mehr freut sich Heitmüller darüber, dass er das T-shirt des Malle-Sängers gefangen hat, als dieser es nach seinem Auftritt in die Menge warf. Der Bad Lauterberger will das Andenken an die Lutterwiesn 2023 in seinem Partykeller aufhängen, in dem er jedes Wochenende Fußball guckt. © HK | Katharina Franz