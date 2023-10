Bad Lauterberg. Ein blau-gelbes Zirkuszelt neben der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg sorgt für Aufregung in der Kneipp-Stadt im Südharz.

Auf dem Schulhof der Grundschule am Hausberg in Bad Lauterberg steht ein Zirkuszelt. Mit blauen und gelben Streifen und Lichterketten ist das Zelt ein echter Hingucker. Es gehört dem Mitmachzirkus Blubber. Der gastiert in dieser Woche an der Grundschule.