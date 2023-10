Osterhagen Der Deutsche Rassehundeverband lädt zu einer Ausstellung für alle Rassehunde mit Ahnentafel im DGH Osterhagen ein.

Es ist wieder so weit: Für Samstag, 9. Dezember, lädt der Deutsche Rassehundeverband alle Rassehunde mit Ahnentafel samt ihrem zweibeinigen Personal ein, um die Schönsten zu küren und die Titel „Christmas Winner 2023 & Champion oft the Yeahr 2023“ zu verleihen. Noch können Hundebesitzer ihre Vierbeiner anmelden: Der Nennschluss ist am Freitag, 1. Dezember. Die Teilnahme ist begrenzt auf 40 Hunde.