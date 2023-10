Bad Lauterberg. Bei einem Tag der offenen Tür im Focus Café in Bad Lauterberg geht es um die Wohltätigkeitsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“.

Schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Wer bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ mitmachen möchte, muss sich demnächst ans Einpacken machen. Damit die richtigen Sachen eingewickelt werden und am Ziel ankommen, informiert Evelyne Reinhardt von Samaritan‘s Purse -Die barmherzigen Samariter am Samstag, 14. Oktober, von 10 bis 17 Uhr im Focus Café in Bad Lauterberg (ehemals Café Trüter) über die Aktion.