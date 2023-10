Bad Lauterberg Gleich zwei Notfälle gibt es am 5. Oktober in Bad Lauterberg: Eine Radfahrerin wird verletzt und Rettungshubschrauber im Einsatz. Das ist passiert.

Der ASB Barbis und der Göttinger Rettungshubschrauber sind bei zwei Notfällen in Bad Lauterberg im Einsatz.

Blaulicht Bad Lauterberg Lastwagen erfasst Radfahrerin in Bad Lauterberg

Schwerer Unfall an der Schanzenkreuzung in Bad Lauterberg, hieß es in der Erstmeldung. Donnerstagmorgen, 5. Oktober, ist dort eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden.

„Beim Abbiegen hat ein Lkw an der Schanzenkreuzung eine Radfahrerin erfasst. Bei dem Unfall erlitt sie dem Einsatzbericht zufolge leichte Verletzungen“, so die Polizei Bad Lauterberg auf Nachfrage. Die Radfahrerin habe sich im toten Winkel des Lkw befunden.

Auch Feuerwehr alarmiert

Wie der ASB Barbis berichtet, waren neben der Polizei der ASB Rettungsdienst aus Barbis mit Notarzt und die Lauterberger Feuerwehr im Einsatz.

Die Feuerwehr schreibt in ihrem Einsatzbericht: „Alarmierungszeit 10.04 Uhr: Wir wurden zur Schanzenkreuzung alarmiert mit der Information ,Lkw gegen Fahrrad‘. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Lageerkundung wieder einrücken.“

Internistischer Notfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Kurz nach dem Verkehrsunfall gab es laut ASB Barbis einen internistischen Notfall in einer Bad Lauterberger Arztpraxis. Hierbei kam der Göttinger Rettungshubschrauber zum Einsatz und landete im Kurpark.