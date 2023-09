Baustelle bei Bad Lauterberg: Verkehr fließt jetzt anders

Bad Lauterberg B243/B243n: An der Anschlussstelle Bad Lauterberg Süd muss wegen Bauarbeiten vom 11. bis 15. September die Verkehrsführung geändert werden.

Achtung, Sperrung: Im Bereich des Kreisverkehrs B243 – L531 – K432 bei Bad Lauterberg im Harz werden Risse in der Fahrbahn repariert.

Ab Montag, dem 11. September 2023, bis voraussichtlich zum Freitag, dem 15. September, kommt es an dem Kreisverkehrsplatz B243 – L531 – K432 bei Bad Lauterberg zu einer geänderten Verkehrsführung. Grund sind Risssanierungen, die im Zuge von Gewährleistungsarbeiten durchgeführt werden, meldet der Geschäftsbereich Goslar der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr.

Die Ausführung der Risssanierung erfolgt demnach in drei Bauabschnitten und wird unter Ampelführung durchgeführt. Der Verkehr von der Landesstraße 531 über die Kreisstraße 432 nach Bad Lauterberg und umgekehrt ist möglich. Die Abfahrten von der Bundesstraße 243n zum Kreisverkehrsplatz hingegen müssen für die Bauarbeiten gesperrt werden.

Abfahrten auf der B243n im Südharz gesperrt: So wird umgeleitet

Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 243 in Fahrtrichtung Bad Lauterberg müssen die Abfahrt an der Anschlussstelle L604 benutzen, so die Behörde. Der Verkehr auf der Bundesstraße 27 mit dem Fahrziel Bartolfelde bzw. Osterhagen muss die Abfahrt „Am Zoll“ nutzen.

