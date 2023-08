Nach The Voice of Germany: Doug Adkins spielt auf der HM-Ranch

Nach Erfolgen im Team von Rea Garvey und Samu Haber in The Voice of Germany, wo Doug Adkins es mit dem Queen-Hit „Crazy Little Thing Called Love“ bis in die Sing Offs schaffte, ist Doug Adkins bereit, dem Publikum ein einmaliges Honky-Tonk-Country-Music-Erlebnis zu bieten: am kommenden Samstag, 26. August, im Rahmen der Country Night auf der Harz-Mountains-Ranch im Bad Lauterberger Odertal. Einlass in die Ranch ist ab 19 Uhr, Konzertbeginn ist um 20 Uhr.

Zusammen mit seiner Band verspricht Doug Adkins ein „energiegeladenes Konzert, voll mit klassischen Americana-Songs und eigenen Titeln, perfekt für jedes Publikum, von Country bis Rock, Folk und allem dazwischen“.

Doug Adkins hat bereits mehr als 250 Songs geschrieben und im Frühling 2022 seine 10. Studio-CD, „A Cowboys‘ Life“ veröffentlicht. Mehr Informationen zu dem Musiker gibt es unter https://www.dougadkins.com/music.

Der Eintritt zur Country Night kostet zwölf Euro, Platzreservierungen sind nicht möglich.