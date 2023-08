Andrea-Berg-Double beim Sommerfest der Schützen in Lauterberg

Die Schützengesellschaft Bad Lauterberg will am Wochenende vom 18. bis zum 20. August ein dreitägiges Sommerfest feiern. Den Höhepunkt dabei soll die Abendveranstaltung am Samstag, 19. August, ab 19.30 Uhr bilden. Diese findet mit zwei Liveacts im Schützenhaus an der Augenquelle in der Lutterstraße in Bad Lauterberg im Harz statt. Besucherinnen und Besucher können sich auf Country-Musik mit der Band Texas Roads aus Wolfenbüttel und Schlager bei der Andrea-Berg-Double-Show mit Angela Prescher aus Dresden freuen.

Der Festausschuss der Schützengesellschaft hat sich noch einmal ins Zeug gelegt, um eine Veranstaltung in diesem Format auf die Beine zustellen, teilt der Verein mit und dankt Sponsoren aus der nahen Umgebung und aus den Reihen der Schützen. „Denn ohne die Mithilfe von Sponsoren ist eine solche Veranstaltung schon lange nicht mehr durchzuführen“, betonen die Verantwortlichen.

Die Band Texas Road spielt beim Sommerfest der Schützengesellschaft Bad Lauterberg. Foto: Texas Road The Original

Die Musik beim Sommerfest in Bad Lauterberg: Country meets Schlager

Ab 19.30 Uhr wollen die Texas-Roads-Cowboys aus der Lessingstadt die Schützenhalle mit Country-Musik, Rock and Roll und Oldies einheizen. Die Band steht den Veranstaltern zufolge seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne und trat bereits zwei Mal in der Harz Mountain Ranch in Bad Lauterberg auf. In diesem Jahr folgen weitere Auftritte in Braunschweig, Rothemühle und Bovenden.

Gegen 21 Uhr soll dann das Andrea-Berg-Double Angela Prescher aus Dresden auf die Bühne kommen. Seit 2009 ist sie als Andrea-Berg-Double deutschlandweit unterwegs. In diesem Jahr stehen noch Auftritte auf Usedom, in Weißenfels und anderen Orten auf dem Programm. Prescher wirbt damit, die klassischen Andrea-Berg-Hits wie „Du hast mich 1000 Mal belogen“, „Die Gefühle haben Schweigepflicht“ oder aktuelle Titel wie „Ja, ich will“ oder „Viel zu schön, um wahr zu sein“ 100 Prozent live zu singen. Ihr Ziel ist dabei, möglichst nah dran zu sein am Original. Dafür nimmt sie eigenen Angaben zufolge seit 2010 Gesangsunterricht.

Angela Prescher aus Dresden tritt mit ihrer Andrea-Berg-Double-Show beim Sommerfest der Schützengesellschaft in Bad Lauterberg im Harz auf. Foto: Andrea Berg Double Show

Schützengesellschaft engagiert Andrea-Berg-Double aus Dresden

2019 erfüllte sie sich einen Traum und nahm im Tonstudio bei Wörle-Musicland in der Nähe von Augsburg ihren ersten eigenen Song auf. „Der Song ‚Vergessen mich zu Lieben‘ ist genau das, was ich immer wollte“, so Prescher. Er wurde am 16. April 2021 veröffentlicht. Es folgten weitere Titel.

Aber in Bad Lauterberg im Harz will Prescher ihr Publikum mit Liedern von Andrea Berg überzeugen. Eigenen Angaben zufolge ist Prescher selbst ein Fan der Schlagersängerin: „Andrea Bergs Lieder sind gefühlvoll, erzählen wundervolle Liebesgeschichten und auch wenn es nicht immer ein Happy End gibt, Andrea Bergs Lieder machen Hoffnung und Mut“, beschreibt sie ihre Faszination. Auf der Bühne will sie die Musik ihres Vorbilds nicht einfach singen, sondern leben.

Nach dem Auftritt des Andrea-Berg-Doubles soll es weitergehen mit Texas Roads. „Country, Rock and Roll und Oldies bis zum Ende“, kündigt die Schützengesellschaft an und verspricht: „Wer die drei Jungs von der Oker, Ede, Mister Barry und Frontmann Buffy kennt, weiß, dass sie dann die Halle rocken werden.“

Einlass und Kartenvorverkauf

Einlass ist am Samstagabend ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro und beinhaltet eine Getränkemarke und einen bekannten Kräuterlikör aus der Region. Die Schützengesellschaft würde sich über zahlreichen Besuch freuen und sorgt selbstverständlich für das leibliche Wohl.

Karten gibt es im Vorverkauf in Bad Lauterberg bei Foto Lindenberg, Postplatz 1, Ricky´s Geschenkekiste , Hauptstr. 95 (ehemals Kurapotheke), und im Kaufhaus Schwickert in der Hauptstraße 88, sowie Online per PayPal über holger.wissel59@gmx.de. Eine Abendkasse ist am Veranstaltungstag ab 18 Uhr geöffnet.

Das Programm beim Sommerfest

Los geht das Sommerfest der Schützengesellschaft Bad Lauterberg aber schon am Freitag, 18. August, um 17.30 Uhr mit dem Festbieranstich und einem anschließenden Biergartenfest mit DJ am Festplatz an der Augenquelle an der Lutterstraße. Vor dem Hauptereignis am Samstagabend ist tagsüber ab 10.30 Uhr Programm mit Abholen der Könige, Totenehrung an der Andreaskirche und Kaffeetrinken mit Musik vom Harzklub und Heiko Wiedemann. Am Sonntag, 20. August, geht es ab 11 Uhr mit dem Schützenfrühstück samt Gottesdienst weiter. Im Laufe des Tages werden die Vereinskönige und Majestäten proklamiert. Für Musik sorgen die Barbiser Straßenmusikanten und das Harzwaldecho.

