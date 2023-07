Darum wollte die SPD Lauterberg den Haushalt nicht beschließen

Der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz soll in einer Sondersitzung am Donnerstag, 31. August, über den Haushaltsplan für das laufende Jahr 2023 entscheiden. Eigentlich hätte das schon in einer Stadtratssitzung im Juli passieren sollen. Aber die SPD-Fraktion hatten einen Antrag auf Vertagung gestellt und genügend Ratsmitglieder stimmten dafür.

Bad Lauterbergs Bürgermeister Rolf Lange nannte die Entscheidung, die Beschlussfassung zu vertagen, verantwortungslos gegenüber der Stadt Bad Lauterberg. Denn unter vorläufiger Haushaltsführung, wie es bis zum Beschluss der Fall ist, könne die Stadtverwaltung nur dringend notwendige Aufgaben erledigen. „Wenn Rat und Verwaltung sich gegenseitig blockieren, kommt die Stadt nicht vorwärts“, erklärte Lange.

Aber was hat die SPD-Fraktion zu dem Antrag auf Vertagung bewogen? „Die SPD-Fraktion hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und schwer mit sich selbst gerungen. Dennoch stand am Ende der Entschluss, dass die Fraktion in der letzten Ratssitzung dem Haushalt nicht zustimmen konnte und daher die Vertagung beantragte“, so der Fraktionsvorsitzende Ingo Fiedler.

Folgendes gibt die Fraktion als Gründe für die Vertagung an:

Die eilige Einbringung des Haushaltes und die sehr kurze Zeit bis zur Ratssitzung, insbesondere aber auch die kurze Zeit für die Ortsräte

Der hohe Zuschuss für das Vitamar und das fehlende Konzept

Die Nichtberücksichtigung der Kosten für die Jugendpflege

Die geringen Verfügungsmittel für die Ortsräte

Fehlende Unterstützungsmöglichkeiten für soziale Einrichtungen

Die Vertagung des Haushalts ist laut SPD-Fraktion die richtige Entscheidung gewesen, damit die anderen Fraktionen sich mit diesen Punkten auseinandersetzen können. Bis zur Sondersitzung sollen Kompromisse erzielt werden. „Es geht uns nicht darum, etwas zu verhindern oder hinauszuzögern, sondern um wichtige politische Punkte, die geklärt werden müssen“, betont die SPD.

Wer kümmert sich um die Bad Lauterberger Jugend?

Der Stadtrat hat im Februar 2023 einstimmig beschlossen, eine Stelle Stadtjugendpflege einzurichten, oder, sofern dieses durch den Zukunftsvertrag nicht gestattet ist, einen externen Träger mit dieser Aufgabe zu beauftragen und die Kosten zu übernehmen. Eine eigene Stelle ist nach Abstimmung mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Göttingen aktuell noch nicht möglich. Entsprechende Antwortschreiben von Kreis und Land las die Stadtverwaltung in der Sozialausschusssitzung vor. „Entsprechend wären finanzielle Mittel für einen externen Träger im Haushalt bereitzustellen“, schlussfolgert die SPD. Diese fehlen jedoch im Haushaltsplanentwurf. Darauf machte der stellvertretende Bürgermeister Uwe Speit (SPD) die Stadtverwaltung aufmerksam. Die Verantwortlichen versicherten daraufhin, das Geld bereitzustellen, damit ein entsprechender Dienst über einen externen Träger eingekauft werden kann.

Die SPD beantragt, für den Ortsrat Barbis 2.000 Euro sowie Bartolfelde und Osterhagen jeweils 1.000 Euro freie Verfügungsmittel bereitzustellen. Der Bürgermeister kritisiert, dass die Ortsräte keine Projekte planen und somit auch keine finanziellen Mittel benötigen. Die SPD will einen anderen Weg gehen und sagt, dass erst Projekte geplant werden können, wenn man weiß, dass man ein auskömmliches Budget dafür hat.

SPD hofft auf Kompromisse

Die Einrichtung eines Unterstützungsfonds für soziale Einrichtungen ergibt sich laut aufgrund Anfragen von solchen Einrichtungen, dass diese aufgrund der hohen Kosten für Energie und Personal finanzielle Schwierigkeiten haben und notfalls ihre sozialen Angebote einstellen müssten. „Dies gilt es unbedingt zu verhindern“, betont die SPD und hofft auf zügige Kompromisse.

Bürgermeister Rolf Lange hat allerdings schon erklärt, dass die Zeit zwischen den Ratssitzungen zu knapp ist, um Änderungen am Haushaltsentwurf vorzunehmen.

