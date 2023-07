Bad Lauterberg: Wie singen das Leben bereichert

Die Kantorei BOB, also Barbis, Osterhagen, Bartolfelde, ergänzt die aktuelle Sommergottesdienstreihe in den drei Ortsteilen von Bad Lauterberg im Harz mit alter und neuer Musik. Von Schuberts Deutscher Messe über Pop bis Gospel: Das Repertoire der Kantorei BOB ist weitreichend.

Die Gruppe hat nach einer längeren Corona-Pause und Neubesetzung unter der Leitung von Kirchenmusikerin Margret Kernbach aus Bad Sachsa wieder zusammengefunden. Sie besteht derzeit aus 25 Sängerinnen und Sängern. Geprobt wird wöchentlich dienstags in Barbis, auch Auftritte stehen regelmäßig an. Etwa 15 waren und sind es in diesem Jahr – so wie bei der aktuellen Sommergottesdienst-Reihe in Barbis, Bartolfelde und Osterhagen mit Pastor Thorsten Kahle zum Thema „Frauen in der Bibel“.

Jahrelange Erfahrung als Kirchenmusikerin

Margret Kernbach beschreibt: „Musik ist für mich Ausdruck, Kommunikation, Gemeinschaft, Einsamkeit und Fantasie. Ich habe mich gefreut, als die Chorsängerinnen und -sänger mich gefragt haben, ob ich die Leitung übernehmen würde. Jetzt versuche ich total gerne, ganz viel Ausdruck aus den Stimmen zu holen, damit die Seelen zum Klingen kommen – mit allen Erfahrungen, die ich in meinem lebenslangen Kirchenmusikerleben machen konnte.“

Es ist eine Gemeinschaft entstanden, die viel zusammen lacht und aufeinander Rücksicht nimmt. „Das ist Kirche pur!“, findet nicht nur Margret Kernbach. Einige andere Stimmen aus dem Chor haben sich auch zu Wort gemeldet. So zum Beispiel Denise Ahlborn: „Ich habe schon seit 2011 in der Kantorei Bartolfelde/Osterhagen mitgesungen und seit letztem Jahr in der Kantorei BOB. Singen ist Balsam für meine Seele und es macht mich glücklich, außerdem sind wir eine tolle Gemeinschaft.“

Wie kann man bei der Kantorei BOB mitmachen?

Dem schließt sich auch die Sissi Petsch an, beide Mitte 30, die damit zu den Jüngsten im Chor gehören: „Ich bin ‚erst‘ seit September 2022 dabei. Ich singe aus Leidenschaft gerne, es macht gesund und glücklich und fördert die Gemeinschaft.“

Neue Mitsängerinnen und Mitsänger sind in der BOB-Kantorei immer gerne gesehen und können sich langsam in den Chor einfügen. Infos bei Margret Kernbach per E-Mail an margret.kernbach@web.de.

