Bad Lauterberg Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hält am Fahrbahnrand. Mit dem, was er dann tut, hat die Autofahrerin hinter ihm nicht gerechnet.

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Bad Lauterberg im Harz bittet die Polizei Zeugen um Hinweise.

Blaulicht Flucht nach Unfall in Bad Lauterberg: Zeugen gesucht

Eine bislang unbekannte Person ist in Bad Lauterberg mit dem Auto rückwärts gegen ein anderes Fahrzeug gefahren und anschließend geflüchtet. Das meldet die Polizei.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr in der Wissmannstraße. Dem Polizeibericht zufolge hielt der bislang Unbekannte mit gesetztem Blinker am rechten Fahrbahnrand, sodass eine 30-jährige Hattorferin verkehrsbedingt hinter diesem warten musste. Der Fluchtfahrer fuhr im Moment des Haltens rückwärts gegen das Auto der 30-Jährigen und entfernte sich nach der Kollision von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten in Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/9630 entgegen.

