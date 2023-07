Bad Lauterberg Die Polizei sucht nach Unbekannten, die in der Kleingartenkolonie an der Königshütte in Bad Lauterberg gewütet haben.

Die Polizei Bad Lauterberg bittet Zeugen um Hinweise zu einer Sachbeschädigung an der Königshütte.

Zeugen gesucht Bad Lauterberg: Sachbeschädigung in Kleingartenkolonie

Unbekannte haben in der Nacht von Montag, 10. Juli, auf Dienstag, 11. Juli, in Bad Lauterberg im Harz in einer Kleingartenkolonie gewütet. Das meldet die Polizei Göttingen.

Als die Eigentümer einer Parzelle der Kleingartenkolonie an der Bad Lauterberger Königshütte am Dienstagmorgen wieder an ihrem Grundstück erschienen, stellten sie laut Polizeibericht fest, dass jemand Begrenzungspfosten, eine Tür sowie einen Vorhang beschädigt hatte. Geklaut wurde dem Bericht zufolge nichts. Der Gesamtschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei in Bad Lauterberg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann und in der fraglichen Nacht etwas gehört oder gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05524/9630 zu melden.

