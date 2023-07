Information und Inspiration: Treffen für Menschen mit Diabetes 

Das jüngste Insulinpumpentreffen des Diabeteszentrums Bad Lauterberg mit rund 50 Teilnehmern sei ein inspirierendes und informatives Treffen für Menschen mit Diabetes und deren Angehörige gewesen. Das bilanziert die Gemeinnützige Stiftung für Diabetes-Therapie Bad Lauterberg im Harz in einer Mitteilung. Die Veranstaltung habe demnach ein abwechslungsreiches und auf die speziellen Fragestellungen der Betroffenen zugeschnittenes Programm geboten.

Insulinpumpen finden ihren Einsatz in der Behandlung des Diabetes mellitus. In den vergangenen Jahren kam es zu rasanten technischen Weiterentwicklungen dieser Systeme. So kann mittlerweile in Kombination mit Gewebezuckermessgeräten automatisch die zugeführte Insulindosis angepasst werden. Dies vereinfacht und verbessert die Behandlung der chronischen Erkrankung und trägt dazu bei Folgeerkrankungen zu vermeiden.

Diabetes-Devices werden auf Industriemesse präsentiert

Im Haus des Gastes in Bad Lauterberg, in dem die Tagung stattfand, präsentierten zeitgleich auf der Industriemesse verschiedene Unternehmen ihre aktuellen Diabetes-Devices. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die neuesten technischen Entwicklungen kennenzulernen und direkt von den Experten zu erfahren, wie diese in den Alltag integriert werden können.

Meike Custonja, Diabetesberaterin des Diabeteszentrums Bad Lauterberg und Organisatorin der Veranstaltung, und Chefarzt Dr. Thomas Werner. Foto: Diabeteszentrum Bad Lauterberg / Klinik

Nach Begrüßung durch Meike Custonja, Diabetesberaterin des Diabeteszentrums Bad Lauterberg und Organisatorin der Veranstaltung, sprach der Bad Lauterberger Bürgermeister Rolf Lange Grußworte der Stadt. Er hob die Tradition dieser Patientenveranstaltungen hervor und unterstrich die überregionale Ausstrahlung der Arbeit des Diabeteszentrums auch zum Nutzen der Stadt.

Von den Anfängen bis zur heutigen hoch komplexen Technik

Im Laufe des Vormittags folgten mehrere Vorträge, bei denen aktuelle Entwicklungen in der Diabetesbehandlung und Insulinpumpentherapie vorgestellt wurden. Den ersten Vortrag hielt Chefarzt Dr. Thomas Werner. Er gab einen historischen Überblick über die Entwicklung der Diabetologie von den Anfängen bis hin zu den heute verfügbaren hoch komplexen Behandlungssystemen. Anschließend stellten Firmenvertreter aktuelle Insulinpumpen vor. Besonderes Augenmerk wurde auf die Vorteile einer individuellen Anpassung der Therapie gelegt, um eine optimale Blutzuckereinstellung zu erreichen. Die Diabetesberaterinnen Custonja und Karoline Fillips frischten das Wissen zum Thema Erkrankungen, Bewegung, Unter- sowie Überzuckerungen und Urlaub von der Pumpe auf. Der Psychologe Martin Janert beleuchtete die Frage „Mehr Lebensqualität durch Technik?“ genauer.

Blick in die Industriemesse im Haus des Gastes in Bad Lauterberg. Foto: Diabeteszentrum Bad Lauterberg / Klinik

Zwischen den Vorträgen hatten die Teilnehmer Zeit, sich auf der Industriemesse umzuschauen und mit den Ausstellern ins Gespräch zu kommen - oder sich mit den anderen Teilnehmern über ihre Erfahrungen mit der Pumpentherapie auszutauschen. „Es entstanden angeregte Gespräche, in denen individuelle Herausforderungen und bewährte Strategien zur Bewältigung des Diabetesalltags geteilt wurden“, bilanzieren die Veranstalter.

Und weiter: „Das Insulinpumpentreffen des Diabeteszentrums Bad Lauterberg war somit ein rundum gelungenes Event, das sowohl spezifische Informationen als auch Inspiration für Patienten bot“.