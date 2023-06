„Sicheres Zuhause bieten“: Das ist der neue Kursana-Direktor

Auf die Frage, was er sich für seinen neuen Posten vorgenommen hat, antwortet Jonas Günther mit einer prägnant formulierten Zusammenfassung: „Ich möchte den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung ein sicheres ,Zuhause‘ bieten - mit einem qualitativ guten Setting aus Pflege, Betreuung sowie Beköstigung“, sagt der 31-Jährige über sein Ziel als Leiter einer Senioreneinrichtung. Günther ist seit Anfang Mai der neue Direktor des Kursana Domizils Bad Lauterberg.

Der ausgebildete Erzieher mit abgeschlossenem Studium in München - im Bereich Gesundheits- und Sozialmanagement - hebt auch seine Verantwortung und Fürsorgepflicht gegenüber dem Personal hervor: Ihm gehe es auch darum, für seine Mitarbeiter einen attraktiven Arbeitsplatz mit guten Arbeitsbedingungen zu schaffen. „Um die Pflegekräfte des Domizils zu halten und neue Pflegekräfte zu finden“, sagt der 31-Jährige, der in Hohegeiß aufgewachsen ist und nach einem siebenjährigen Zwischenstopp in München nun wieder in Hohegeiß wohnt.

Parallel zwei Pflegeeinrichtungen geleitet

Günther verfügt bereits über Erfahrungen als Führungskraft und hat zahlreiche Weiterbildungen absolviert. Vor seinem Dienstbeginn im Kursana Domizil hat er mehrere Jahre parallel gleich zwei Pflegeeinrichtungen geleitet - in Clausthal-Zellerfeld und Braunlage.

Aber auch schon vor diesem Doppeljob sammelte Günther Erfahrungen als Einrichtungsleiter und Führungskraft - unter anderem in einer Münchner Pflegeeinrichtung, in einem Wohnheim für körperbehinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie in einer heilpädagogischen Tagesstätte mit 170 Kindern. Was er überraschend mit einem Augenzwinkern aber freimütig einräumt: „Tatsächlich hätte ich vor dem Beginn meiner beruflichen Laufbahn nie gedacht, dass ich einmal im Bereich der Seniorenpflege tätig bin.“

Jonas Günther ist der neue Direktor des Kursana Domizils Bad Lauterberg. Foto: Kursana-Pressefoto / Unternehmen

Der leidenschaftliche Sportschütze, ehrenamtliche Skilehrer und passionierte Bergsteiger hat nun aber die Leitungsebene des Kursana Domizils erklommen. Seine Aufgaben als Direktor beschreibt er umfassend und sachlich: Er sei zuständig für die Gesamtkoordination der Pflegeeinrichtung mit Verantwortung für sämtliche wirtschaftliche Kennzahlen sowie Planung, Steuerung und Kontrolle von Budgets und Kosten, sagt Günther. Als leidenschaftlicher Läufer zeigt er auch bei seiner Jobbeschreibung viel Ausdauer: Verantwortlich sei er auch für die Umsetzung unternehmerischer und personalpolitischer Ziele unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie für die Sicherung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagements.

Wir sollten so pflegen, wie wir selbst gerne gepflegt werden möchten. Jonas Günther, neuer Direktor des Kursana Domizils

Weitere Zuständigkeitsbereiche nennt er schließlich im Schnelldurchlauf: „Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation, enge Zusammenarbeit mit Kostenträgern, Ämtern und Behörden sowie zu niedergelassenen Ärzten und Kliniken, Forcierung einer permanent hohen Kapazitätsauslastung mit aktiver Bewohnerakquise.“ Er sei aber auch dafür verantwortlich, Personal zu akquieren und die Arbeitskräfte zu motivieren sowie zu fördern.

Günther wird bei der Umsetzung seiner Aufgaben aber auch von einer ebenso ehrgeizigen wie menschlichen Haltung angetrieben. „Wir sollten so pflegen, wie wir selbst gerne gepflegt werden möchten“, nennt er sein Motto als Mitarbeiter im Bereich der Pflege.