Nach dem Sommerfest in Bartolfelde: Zeltgestell beschädigt

Nach dem Sommerfest mit Human-Soccer-Turnier, das die Dorfkinder Bartolfelde/Osterhagen am Wochenende auf dem Sportplatz in Bartolfelde gefeiert haben, ist ein Zeltgestell beschädigt worden. Man geht von Vandalismus aus. Die Polizei in Bad Lauterberg bestätigt, dass bereits eine Anzeige vorliegt.

Inzwischen ist das Zeltgestell abgebaut. Doch Fotos zeigen, wie verbogen die Metallstangen waren. „Das kann definitiv nicht allein vom Wind verursacht worden sein“, sagt Bianca Schwerthelm, Vorsitzende des Dorfkinder-Vereins. Sie vermutet, dass sich jemand an die Stangen gehängt hat. Vermutlich ist der Schaden in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagvormittag entstanden.

Zeugensuche bei Facebook

Die Bartolfelder Burschen haben am Montagabend bei Facebook einen Zeugenaufruf gepostet. „Wir brauchen Eure Hilfe“, schreiben sie und informieren: „Gestern Abend bzw. heute Nacht wurde auf dem Sportplatz ein Zeltgestell mutwillig zerstört!“ Besonders ärgerlich: Das Gestell sei nun nicht mehr zu gebrauchen.

Die Bartolfelder Burschen bitten eventuelle Zeugen darum, Hinweise an die Polizei in Bad Lauterberg weiterzugeben: „Wenn ihr also etwas gesehen habt, zögert bitte nicht, diese Beobachtungen oder Hinweise der Polizei in Bad Lauterberg mitzuteilen!“ Die Polizei Bad Lauterberg ist unter der Telefonnummer 05524/9630 zu erreichen.

Das Zelt hat sich der Verein extra für die Veranstaltung ausgeliehen. Ob eine Versicherung die Kosten für den Schaden übernimmt, muss noch geklärt werden. „Wir haben Glück, dass nicht noch mehr kaputt gegangen ist“, sagt Schwerthelm. Die Verursacher hätten ihr Unwesen getrieben, nachdem ein Großteil der Aufräumarbeiten bereits erledigt war.

Tatsächlich geht auf dem Spielplatz öfter etwas kaputt, erzählt Schwerthelm. Mülleimer seien schon mehrfach abgetreten worden. Und auch die Sandspielzeugkiste weise immer wieder Schäden auf - dabei kann sich daran jeder bedienen: Das Sandspielzeug wird zum Beispiel von Familien gespendet, die es nicht mehr brauchen.

Schwerthelm hofft, dass sich jemand auf den Aufruf reagiert: „Vielleicht melden sich ja sogar die Verursacher direkt bei uns.“ Die Dorfkinder sind zum Beispiel per E-Mail an dorfkinderbartolfeldeosterhagen@web.de erreichbar.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg und dem Südharz:

Jubiläumspreis: 12 Monate HK PLUS für nur 17,50 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.