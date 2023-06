Kinder malen Bilder für Bad Lauterberger Klinik

Kinder der AWO Kindertagesstätte in Bad Lauterberg besuchen eine Fachklinik in der Kneipp-Stadt.

In der AWO Kindertagesstätte haben Kinder Bilder für die Fachklinik Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg gemalt. Eine Gruppe aus der Kita ist vom Kupferroser Weg bis zu der Klinik für Orthopädie und Schmerztherapie gewandert und hat die elf Bilder vorbeigebracht. Sie sollen dort aufgehängt werden, so Benjamin Muschinsky von der Klinik-Geschäftsführung.

Die Kinder haben bei ihrem Besuch auch die Fische im Gartenteich hinter der Klinik gefüttert, die Kletterwand erobert und das neue Nottreppenhaus bestiegen.

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Kinder der AWO Kindertagesstätte haben Bilder gemalt, die Wände in der Fachklinik Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg schmücken sollen. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Der Besuch von der AWO Kindertagesstätte wartet vor der Fachklinik Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Kita-Kinder laufen durch den Garten einer Bad Lauterberger Fachklinik. Sie malen Bilder für Fachklinik in Bad Lauterberg. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Die Kinder durften die Fische im Teich hinter der Fachklinik Dr. Muschinsky füttern. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Geschäftsführer Benjamin Muschinsky mit Kindern der AWO Kindertagesstätte bei der Kletterwand der Fachklinik Dr. Muschinsky. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky



Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Kinder der AWO Kindertagesstätte posieren an der Kletterwand im Garten der Fachklinik Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg für ein Foto. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Die Kinder probieren sich an der Kletterwand aus. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Kinder der AWO Kindertagesstätte probieren beim Besuch der Fachklinik Dr. Muschinsky die Kletterwand aus. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Kinder der AWO Kindertagesstätte erobern das neue Nottreppenhaus. Kita-Kinder malen Bilder für Fachklinik in Bad Lauterberg. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Die Kindergartenkinder dürfen sich ein Eis holen Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky



Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Zur Feier des Tages gibt es ein Eis. Kita-Kinder malen Bilder für Fachklinik in Bad Lauterberg. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Fotos: Kita-Kinder zu Besuch in Bad Lauterberger Fachklinik Kinder der AWO Kindertagesstätte haben Bilder gemalt, die Wände in der Fachklinik Dr. Muschinsky in Bad Lauterberg schmücken sollen. Foto: Fachklinik für Orthopädie und Schmerztherapie Dr. Muschinsky

Sommerfest bei Muschinsky

Als Dankeschön für die gemalten Bilder - eins davon zeigt die Klinik von außen und wurde nach einer Vorlage im Internet gemalt - durften sie sich ein Eis in dem Café holen, das zur Klinik gehört. Außerdem übergab Muschinsky einen Scheck in Höhe von 200 Euro an die AWO - damit diese auch in Zukunft Material für die Nachwuchsmaler in der Krippe und im Kindergarten anschaffen kann.

Übrigens: Bei Muschinsky steht demnächst das Sommerfest an. Bereits zum 24. Mal lädt das Unternehmen in den Garten der Klinik ein und zwar am Mittwoch, 5. Juli, ab 15 Uhr. Es wird wieder eine Tombola geben, deren Erlös in diesem Jahr der Jugendarbeit des MTV Lauterberg zugutekommen soll.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Bad Lauterberg und dem Südharz: