Bad Lauterberg: Verkehrssicherung oberhalb der Odertalsperre

Die Niedersächsischen Landesforsten entfernen Gefahrenbäume im Bereich der Odertalsperre bei Bad Lauterberg. Das kann sich ab Montag, 19. Juni, auf den Straßenverkehr auf der B27 nach Braunlage und der L520 nach St. Andreasberg auswirken.

Eine Ampel regelt ab Montag, 19. Juni, den Verkehr auf der Bundesstraße 27 im Bereich der Odertalsperre zwischen Bad Lauterberg und Braunlage. Auf einem Teilstück der B27 kommt es zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Das Niedersächsische Forstamt Lauterberg fällt Gefahrenbäume, die auf die Bundesstraße zu brechen drohen.

Auch die L520 ist von Baumfällarbeiten betroffen. Zwischen Bad Lauterberg und St. Andreasberg sichern die Niedersächsischen Landesforsten die Landstraße und entfernen Bäume, die auf die Straße brechen könnten. Die Arbeiten dauern insgesamt drei Wochen und sind bis Montag, 10. Juli, angezeigt.

Ampel unterbricht den Verkehrsfluss maximal fünf Minuten lang

Eine Ampelanlage unterbricht bei Fällungen im Gefährdungsbereich der Straße den Verkehrsfluss beiderseits für maximal fünf Minuten. „Verkehrsteilnehmer sollten entsprechend kurze Verzögerungen an der Ampel einplanen“, sagt Levin Filzen. Der Förster verantwortet die Forstarbeiten in der Revierförsterei Wiesenbeek. Der Klimawandel und der Wassermangel mache allen Baumarten auf besonnten Steilhängen zu schaffen. Die Standfestigkeit leide, weil die Bäume aufgrund von Regenmangel Schäden am Feinwurzelsystem davontrügen, begründet der Forstmann die Sicherungsarbeiten.

Die Niedersächsische Landesforsten wollen die Wälder parallel zur B27 und der L520 in klimastabilere Laub-Mischwälder umbauen und schon vorhandene Laubbäume für die Zukunft pflegen. Das Forstamt bittet Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Forstarbeiten. Sie dienen letztlich der Sicherheit aller Straßenbenutzer.