Facebook-Gruppe „Lauterberger helfen sich“ feiert Jubiläum

Bad Lauterberg Spaß und Spiele Olympiade in Bad Lauterberg bringt mehrere 100 Euro für einen guten Zweck ein. So war die Stimmung bei dem Event.

570 Euro hat die Facebook-Gruppe Lauterberger helfen sich bei der Spaß und Spiele Olympiade eingenommen. Der Erlös kommt dem Spielbus des Ortsverbands Bad Lauterberg vom Kinderschutzbund zugute. Dieser versteht sich als innovatives und mobiles Angebot, Kindern Freude zu bereiten und sie dort zu besuchen, wo sie sind. Der Bus, ein Ford Transit, Baujahr 1973, ist im Ladebereich mit verschiedenster Ausstattung bestückt und gegen kleines Entgelt innerhalb der Region buchbar. Er bietet Spiel-aber auch Lern- und Beratungsangebote.

Die Facebook-Gruppe hat die Spaß- und Spiele-Olympiade anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens organisiert. Man wollte zum Jubiläum mal etwas Anderes auf die Beine stellen - natürlich zugunsten eines guten Zwecks, der dann auch schnell gefunden war. Die Gruppenadministratoren haben sich die Aktion und auch die einzelnen Stationen ausgedacht. Unterstützung bekamen Manuela Lunk, Stephan Oppermann und Matthias Koch vom neuen festen Teammitglied Jessica Lahs.

So ging es an den Stationen zu

Es wurden Ringe, Dosen und Gummistiefel geworfen, der heiße Draht sowie der Stapelturm verlangten eine ruhige Hand. Beim Quiz grübelten die Teilnehmenden, während es bei den Stationen Eierlaufen und Sackhüpfen darum ging, möglichst flink ins Ziel zu gelangen. Beim Torwandschießen hieß es zielen und auch beim Ball paddeln hatte jeder so seine Technik, um durch den Parcours zu kommen. „Alle hatten sichtlich Spaß, sich ihre Punkte und Stempel zu erspielen, und lieferten sich teilweise innerhalb der Familie einen sportlichen Wettkampf“, so die Veranstalter.

Aber da so eine Veranstaltung nicht zu viert machbar ist, sagten nach Vorstellung der Idee schnell weitere Helfer zu. Das Familienzentrum ManyWays - Wege durchs Leben betreute Stationen und half mit Spielgeräten. Ehrenamtliche und Mitarbeiter vom Haus der Begegnung übernahmen die Betreuung des Kuchenbuffets, der Kinderschutzbund-Ortsverband Bad Lauterberg begleitete Stationen und kam ebenfalls mit Torwand und Spielgeräten angerollt.

Viele Helferinnen und Helfer klinken sich ein

So standen am Ende gleich vier Paten als Organisatoren parat. Außerdem kam der SC Harztor kam mit Helfern, um den Grill - und Getränkestand zu meistern, die Flammenfüchse der Freiwillige Feuerwehr Bad Lauterberg im Harz organisierten den Transport des großen Grills und die Schützengesellschaft stellte Platz und Vereinsheim zur Verfügung. Zudem gab es fleißige Waffel- und Kuchenbäcker, die den Teiglöffel geschwungen haben und für eine tolle Auswahl am Kuchenbuffet sorgten.

Der jüngste Teilnehmer war drei Jahre alt, die älteste Teilnehmerin war 79 Jahre alt. Insgesamt kämpften 73 Teilnehmende um die Medaillen. Andere bevorzugten es, das bunte Treiben als Zuschauer zu beobachten.

Medaillen für die Gewinnerinnen und Gewinner

Zur Siegerehrung wurden dann sowohl für die Erwachsenen als auch für die Kinder Medaillen und Urkunden in Bronze, Silber und Gold vergeben.

Zum Abschluss gab es für alle Kinder noch Kuscheltiere und einen Lolly. Am liebsten hätten die Kinder schon einen Termin für die nächste Spaß und Spiele Olympiade in Bad Lauterberg erfahren, so die Organisatoren.

