Ferienpass Sommerferien in Bad Lauterberg: Jetzt Programm anmelden

Die Sommerferien 2023 beginnen in Niedersachsen am Donnerstag, 6. Juli. Die Stadt Bad Lauterberg im Harz stellt auch in diesem Jahr einen Ferienpass mit Programm für die sechs Wochen bis Mittwoch, 16. August, zusammen.

Veranstalter wie zum Beispiel Vereine können noch bis Freitag, 16. Juni, Angebote bei der Stadt anmelden. Das geht über das Portal ferienpass-badlauterberg.de. Dort kann man sich unter Angabe von Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Verein beziehungsweise Organisation als Veranstalter registrieren. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 05524/853165.

Im vergangenen Jahr waren insbesondere Ferienpass-Angebote mit Tieren gefragt, beispielsweise ein Nachmittag in der Hundeschule, Ausflüge in den Bärenpark Worbis oder den Affenwald Straußberg. Aber auch ein Breakdance-und-Hip-Hop-Kurs, ein Tag im Vitamar und Gaming-Übungen für PC-Spieler kamen gut an.