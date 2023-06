Treffen in Lauterberg: Landrat und Harzklubs tauschen sich aus

Was ist der Harzklub eigentlich?

Der Harzklub ist ein im Sommer 1886 in Seesen gegründeter Verein mit inzwischen rund 13.000 Mitglieder in 87 Zweigvereinen. Das ursprüngliche Ziel war die Förderung des Fremdenverkehrs, also des Tourismus, und die Erschließung des Harzes. Heute setzt der Harzklub auf drei Grundsäulen: Naturschutz, Brauchtumspflege und Wandern.

Die Organisation gibt Reiseliteratur heraus, druckt Wanderkarten, stellt Sitzbänke auf, baut Schutzhütten, schafft Aussichtspunkte und kümmert sich um die Beschilderung der Wanderwege.

Zu diesen Aufgaben sind einige neue Herausforderungen hinzugekommen, wie zum Beispiel die Digitalisierung und Optimierung der Erholungseinrichtungen, das Bemühen um jüngere Mitglieder und die Kooperation mit anderen Harzer Interessenverbänden.

Der Harzklub-Zweigverein Bad Lauterberg gründete sich 1887, also etwa ein Jahr nach dem Hauptverein. Er pflegt rund 150 Kilometer Wanderwege und die entlang der Wege gelegenen Schutz- und Köhlerhütten. Außderdem setzt er sich für den Erhalt des vereinseigenen Bismarckturms ein.