Bad Lauterberg: Wann Musik in der St.-Andreas-Kirche erklingt

In der monatlichen Kirchen- und Kammerkonzertreihe in der malerischen und für Kammermusik besonders gut geeigneten St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg im Harz gastiert am Freitag, 16. Juni, die im Südharz schon bekannte Blockflötistin Elke Hardegen- Düker aus Göttingen, die von der örtlichen Kantorin Dorothea Peppler am Cembalo begleitet wird.

Das Konzert soll um 19.30 Uhr beginnen. Auf dem Programm stehen Werke der bedeutendsten Komponisten des Barock in Deutschland. Es erklingen Sonaten von Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach – original oder bearbeitet für Blockflöten verschiedener Bauart und Basso continuo, außerdem zwei Suiten für Cembalo solo von Georg Böhm (a-moll) und J.S. Bach (französische Suite Nr. 5 G-Dur).

Zu der etwa einstündigen Veranstaltung wird statt eines festen Eintrittsgeldes am Ausgang eine Spende in Höhe sonst üblicher Konzerteintritte erbeten.

Blockflötistin Elke Hardegen-Düker spielt im Rahmen der monatlichen Kirchen- und Kammerkonzertreihe in Bad Lauterberg im Harz. Foto: St.-Andreas-Kirchengemeinde / Kirche

Musikalischer Werdegang von Elke Hardegen-Düker

Elke Hardegen-Düker studierte nach einer frühen kirchenmusikalischen Ausbildung Blockflöte bei Angela Hug und Winfried Michel an der Musikakademie der Stadt Kassel. In Kursen bei Marion Verbruggen und dem Amsterdam Loeki Stardust Quartet vertiefte sie ihr Spiel. Sie ist im Göttinger Raum aktiv als Musikpädagogin in den Fächern Musikalische Früherziehung, Blockflöte und Klavier.

Mit dem Duo Corda e Vento hat sie sich zur Aufgabe gemacht, die Vielfalt der Blockflötenmusik von der Renaissance bis zum Spätbarock zur Aufführung zu bringen. Originale und Bearbeitungen stehen dabei gleichberechtigt nebeneinander. Elke Hardegen-Düker ist verheiratet mit dem Barock-Lautenisten und Gitarristen Andreas Düker, der ebenfalls schon oft in Bad Lauterberg gastierte.

Dorothea Peppler organisiert die monatlichen Kirchen- und Kammerkonzerte in der St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg im Harz. Foto: St.-Andreas-Kirchengemeinde / Kirche

Dorothea Peppler wirkt in Bad Lauterberg und Duderstadt

Dorothea Peppler erhielt ihre erste musikalische Ausbildung in Nordhessen. Nach einigen geistes- und naturwissenschaftlichen Semestern studierte sie Evangelische Kirchenmusik (Orgel bei Prof. G. Schneider) an der Folkwang-Hochschule in Essen.

Seit dem Jahr 1990 ist sie hauptberuflich als Kantorin an der St.-Andreas-Kirche Bad Lauterberg (seit 2013 auch mit einem Teilauftrag in Duderstadt) tätig und hier mit der Organisation und Durchführung der monatlichen Konzertreihe betraut. 1998 schloss sie ein zusätzliches Cembalostudium bei G. Hollmann an der Musikakademie Kassel mit der künstlerischen Reifeprüfung ab.

Orgelkonzert in der St.-Andreas-Kirche

Außerdem wird herzlich eingeladen zu 30 Minuten Orgelmusik mit Kantorin Dorothea Peppler am Samstag, 24. Juni, ab 11 Uhr in der St.-Andreas-Kirche. Auf der historischen Engelhardt-Orgel von 1856 (1988 restauriert von Rudolf Janke) erklingen Orgelwerke des Barock und der Romantik.

Der Eintritt ist frei.