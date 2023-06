Hexentrail: Teams können noch Vereinsprojekte vorschlagen

Die Starterinnen und Starter beim Harzer Hexentrail unterstützen mit ihrer Teilnahme gemeinnützige Organisationen. Welche? Das wird am Ende der Lauf- beziehungsweise Wanderveranstaltung am Samstag, 2. September, ausgelost. Welche Vereine in den Lostopf kommen, entscheiden die Teams. Jedes darf einen Vorschlag machen.

Der Harz Kurier bietet gemeinnützigen Organisationen die Möglichkeit, den Sportlerinnen und Sportlern und der Öffentlichkeit ihre aktuellen Projekte vorzustellen. Die Teams haben noch bis Montag, 31. Juli, Zeit, ihren Vorschlag per E-Mail an wendt@osterode.de zu schicken.

Bisher hat der Harz Kurier die Projekte einzeln vorgestellt. Aufgrund der Vielzahl an Einsendungen werden nun mehrere Vorschläge von Vereinen zusammengefasst.

Hexentrail logo Foto: HK

Eisdorfer Hexenjäger haben sich bereits entschieden

Das Team Eisdorfer Hexenjäger hat bereits einen Vorschlag eingereicht. „Sollte unser Team Losglück haben, geht die Spende an den Verein Dorfgemeinschaft Leben und Wohnen in Eisdorf, kurz DoLeWo genannt“, schreibt Norbert Kuhlenkamp von den Eisdorfer Hexenjägern.

Der 120 Mitglieder starke Verein will eine neue überdachte Sitzgruppe am früheren Himmelfahrtreff an den Eichen am Waldrand oberhalb Eisdorfs aufstellen. Die bisherige Garnitur musste aufgrund des schlechten Zustands abgebaut und entsorgt werden.

Sollten weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Harzer Hexentrail dieses Projekt für unterstützenswert halten, können sie es ebenfalls bei der Rennleitung vorschlagen. Umso öfter landet es im Lostopf - dementsprechend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass es bei der Verlosung direkt nach Zielschluss, also gegen 21 Uhr am Samstag, 2. September, tatsächlich gezogen und bedacht wird.

„Der Aufenthalt in diesem Umfeld sollte nicht zu lange dauern“, findet Sabine Radtke von der Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa. Foto: Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa / Verein

Bad Sachsaer Organisation unterstützt Geflüchtete

Sabine Radtke von der Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa stellt ein Vereinsprojekt in Modrica in Bosnien vor.

Wie heißt der Verein und woher kommt er?

Die Initiative für zurückgekehrte Flüchtlinge Bad Sachsa wird mit IF abgekürzt.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Der Verein kümmert sich um die Förderung von interkulturellem Verständnis und Integration und unterstützt Flüchtlinge durch Übersetzungen, zum Beispiel bei Behördenangelegenheiten im Asylverfahren. Außerdem hilft die Initiative Geflüchteten, die in ihr Land zurückkehren.

Wie groß ist der Verein?

Der Verein hat 26 Mitglieder.

Um was für ein Projekt geht es?

Aktuell bemüht sich die IF um eine Zusammenarbeit mit einer psychiatrischen Klinik in Modrica in Bosnien und Herzegowina. Dort will man einen Raum für eine Selbsthilfegruppe einrichten – um die Eingliederung nach Klinikentlassung zu unterstützen und ein ambulantes psychiatrisches Versorgungssystem aufzubauen.

Wer profitiert davon?

Von der Umsetzung des Projekts profitieren psychisch kranke Menschen in Modrica und der weiteren Umgebung, zum Beispiel zurückgekehrte Flüchtlinge, die noch an den Kriegsfolgen im ehemaligen Jugoslawien leiden. Probleme bei der Integration ins Alltagsleben wegen psychischer Krankheiten als Folgen von Traumatisierung besehen noch immer. Das Land leidet auch aktuell unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die teilweise noch Kriegsfolge sind – es gab wenig Unterstützung. Daher sind die Auswirkungen noch nach 30 Jahren sichtbar, zum Beispiel als Einschusslöcher in Häusern. Der Verein kümmert sich um Flüchtlinge und Betroffene von Kriegsfolgen und von Verfolgung im eigenen Land: Ex-Jugoslawien, Berg-Karabach, Iran, Irak, Afghanistan, Albanien und anderen. Derzeit ist das Hauptprojekt die Zusammenarbeit mit der psychiatrischen Klinik in Modrica mit dem Ziel, die stationäre Aufenthaltsdauer zu verkürzen und die Integration ins Alltagsleben nach der Entlassung zu verbessern. Dazu gehört, eine Selbsthilfegruppe zu gründen – der Raum dafür muss erst geschaffen werden.

Mit dem Gesicht in eine wuschelige Pferdemähne eintrauchen? Das kann ein Seelentröster sein. Aber therapeutische Reitstunden kosten Geld. Foto: Frauen für Frauen / Verein

Therapeutische Reitstunden für Kinder und Jugendliche

Auch der Verein Frauen für Frauen arbeitet an einem Projekt, bei dem er finanzielle Unterstützung benötigt. Kirsten Zunk, Assistentin der Verwaltung, erklärt, was die Organisation vorhat.

Wie heißt der Verein und was sind seine Aufgaben?

Der Verein Frauen für Frauen, Schutz-, Beratungs- und Informationszentrum leistet im Altkreis Osterode seit mehr als 25 Jahren Hilfe und Unterstützung zu Themen wie häusliche Gewalt und sexuellem Missbrauch. Neben dem kleinsten Frauenhaus in Niedersachsen, der Frauenberatungsstelle und BISS (Beratungs- und Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt) ist der Verein Träger der vollstationären Jugendhilfeeinrichtung „Mädchen und Kinderhaus Harz“ mit vier Wohngruppen, in denen Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 18 Jahren rund um die Uhr betreut werden.

Um was für ein Projekt geht es?

Einige Kinder haben die Möglichkeit, an therapeutischen Reitstunden teilzunehmen. Den Beschäftigten bei der Jugendhilfeeinrichtung wäre es ein großes Anliegen, mehr Kindern und Jugendlichen aus den Wohngruppen des Vereins diesen Herzenswunsch zu erfüllen.

Wer profitiert davon?

Da dieses Angebot sehr kostenintensiv ist, steht es nicht allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung. Das Medium Pferd bietet für die körperliche und geistige Entwicklung von Kindern und Jugendlichen einzigartige Möglichkeiten: Das Selbstwertgefühl kann gestärkt werden, die Konzentrationsfähigkeit und das Verantwortungsbewusstsein werden geschult. Jedoch geht es nicht nur um körperliche und soziale Kompetenzen, die gefördert werden, auch das seelische Wohlbefinden wird durch den Umgang mit dem Partner Pferd positiv beeinflusst.

Spielgerät für den Kindergarten in Dorste

Nicole Eickmann ist seit 2021 die Vorsitzende des Vereins zur Einrichtung und Förderung eines Kindergartens Dorste. Die Organisaton möchte die Außenanlage des örtlichen Kindergartens verschönern. Eickmann stellt das Projekt im Folgenden vor.

Wie heißt der Verein und woher kommt er?

Der Verein zur Förderung und Einrichtung eines Kindergarten in Dorste e.V. wurde im Dezember 1980 in Dorste ins Leben gerufen.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Der Kindergartenförderverein unterstützt den Kindergarten Dorste finanziell bei kleineren und größeren Anschaffungen - zum Beispiel mit den monatlichen Milch- und Teerechnungen, bei Zuschüssen für Fahrten, Puppenbühne oder Spielsachen. Außerdem hilft er bei der Ausrichtung von Veranstaltungen wie dem Sommerfest oder dem traditionellen Laternenumzug.

Wie groß ist der Verein?

Der Verein hat etwa 100 Mitglieder.

Um was für ein Projekt geht es?

Auf dem Außengelände des Kindergarten Dorste ist noch viel Platz. Daher soll ein neues Spielgerät, in Form eines Balanciere-Geräts, vielleicht sogar mit Reckstange oder Ähnlichem, angeschafft werden.

Wer profitiert von der Umsetzung?

Die Kindergartenkinder von heute und morgen. Sie können daran Balance, Gleichgewicht, Motorik und Körperhaltung spielend trainieren.

Der Harzklub-Zweigverein Lerbach möchte mit einer Hexe aus Holz Werbung für den Wanderweg Hexensteig machen. Foto: Harzklub-Zweigverein Lerbach / Verein

Holzfigur für den Harzer Hexenstieg

Auch Frank Koch, Vorsitzender des Harzklub-Zweigvereins Lerbach, hat eine Idee für ein Projekt, das durch den Harzer Hexentrail unterstützt werden könnte.

Was sind die Aufgaben des Vereins?

Der Harzklub Lerbach kümmert sich um die Pflege und Ausschilderung des Hexenstieges, Baudensteigs und Försterstieges sowie die Instandhaltung des Aussichtsturms Kuckholzklippe und die Pflege des Brauchtums. Weiterhin pflegt er die Schutzhütten.

Wie groß ist der Verein?

Der Verein hat 180 Mitglieder.

Um was für ein Projekt geht es?

Das Projekt soll für den Hexenstieg sein. Erweitert durch das Aufstellen einer Holzfigur soll es Werbung für diesen bekannten Wanderweg sein.

Gemeinnützige Organisationen, die weitere Projektvorschläge für die Harzer-Hexentrail-Teams haben, können ihre Antworten auf die fünf Fragen mit einem Foto an redaktion-harzkurier@funkemedien.de schicken, Betreff: Hexentrail-Projektvorschlag.Foto an redaktion-harzkurier@funkemedien.de schicken, Betreff: Hexentrail-Projektvorschlag.