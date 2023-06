Osterhagen: Jugendfeuerwehr mit Spende unterstützt

Osterhagen Der Rotary Club Bad Lauterberg unterstützt den Osterhagener Feuerwehrnachwuchs mit einer Spende. Was die Nachwuchsbrandbekämpfer damit vorhaben.

Zu einem Einsatz der besonderen Art haben sich einige Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr Osterhagen im Feuerwehrhaus getroffen. Anlass war eine Spendenübergabe des Rotary Clubs Bad Lauterberg-Südharz. Präsident Fred Pahl sowie der Schatzmeister Oliver Eckstein überreichten den Kindern und Jugendlichen einen Scheck über 1000 Euro.

Die Summe ergibt sich aus den Überschüssen des Rotary Clubs. Der Club stellt diesen Überschuss gemeinnützigen Organisationen und Vereinen zur Verfügung. Die Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern Marvin Dreymann, Susanne Dreymann und Franziska Selent und Ortsbrandmeister Kai Giza überreichten als Dankeschön einen unterschriebenen Feuerwehrhelm und eine Blume.

Was die Nachwuchsfeuerwehren mit der Spende machen wollen?

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr will von der Spende ein Ausbildungswochenende, einen Besuch bei der Berufsfeuerwehr sowie die Beschaffung neuer, einheitlicher Feuerwehrkleidung finanzieren.

Wer Lust hat, bei der Feuerwehr mitzumachen, kann mittwochs gegen 17 Uhr zum Feuerwehrhaus am Weilroder Weg kommen. Die Feuerwehr-Piraten – so nennt sich die Osterhagener Kinderfeuerwehr – treffen sich dort einmal pro Monat, die Jugendfeuerwehr auch öfter. Die Häufigkeit der Treffen hängt bei den Jugendlichen davon ab, an welchem Projekt sie gerade arbeiten. Kontakt zur Freiwilligen Feuerwehr Osterhagen kann man zum Beispiel über deren Facebook-Account aufnehmen.