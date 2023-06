Bad Lauterberg: Auseinandersetzung an Fußgängerampel

An einer Fußgängerampel in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg ist am 1. Juni gegen 13.30 Uhr eine 79 Jahre alte Frau durch einen bislang unbekannten Mann beim Überqueren der Fahrbahn angerempelt und zu Fall gebracht worden. Das berichtet die Polizei und sucht Zeugen.

Nach aktuellem Stand wurde die 79-Jährige, als sie sich mittig der Fahrbahn befand, von einem unbekannten Mann so stark angerempelt, dass sie in der Folge zu Boden gefallen sei und sich dabei verletzt habe. Der Mann habe sich noch erkundigt, ob er ihr aufhelfen solle, sei dann jedoch weitergegangen. Andere Verkehrsteilnehmer hätten daraufhin angehalten und der 79-Jährigen geholfen.

Personenbeschreibung

Die männliche Person wird wie folgt beschrieben: schlank, etwa 175 cm groß, kurze Haare, drei-Tage-Bart, bekleidet mit einem beigen Oberteil und einer grauen Hose.

Die Polizei in Bad Lauterberg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zur Identität des Mannes oder zum Tatgeschehen unter Telefon 05524/9630.