Orientierungsritt im Südharz: Da kann man zugucken

Der Reiterverein (RV) Südharz richtet am Samstag, 10. Juni, einen Orientierungsritt aus. Wer am Samstag rund um Bartolfelde unterwegs ist, könnte also vermehrt auf Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden treffen. Denn dieses Format lädt Vereinsmitglieder sowie Pferdefans aus anderen Vereinen und von weiter weg dazu ein, die Ausreitumgebung um die Reitanlage in Bartolfelde zu erkunden.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Mitglied in einem Reitverein und mindestens zehn Jahre alt. Die Anmeldung für Starterinnen und Starter ist zwar bereits geschlossen, aber wer Lust hat, kann vorbeikommen und die Teilnehmenden anfeuern.

Ein Orientierungsritt ist eine Rallye zu Pferde. Die Strecke beim RV Südharz umfasst etwa 15 Kilometer und führt von Bartolfelde in Richtung Wiesenbeker Teich. Nebenbei haben die Reiterinnen und Reiter gemeinsam mit ihren Pferden verschiedene Aufgaben zu meistern - zwei Stationen befinden sich direkt an der Reitanlage an der Danziger Straße.

Geschicklichkeit und Pferdewissen sind gefragt

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht den Veranstaltern zufolge die Lust am Spiel und Spaß mit dem Pferd. Reiterinnen, Reiter und ihre Pferde können zeigen, was in ihnen steckt: Ob es darum geht, zu beweisen, wie nervenstark alle Teammitglieder sind, wie gut sie sich in der Pferdekunde auskennen oder wie ausgeprägt alltägliche Fertigkeiten wie das Schälen eines Apfels sind - von Geschicklichkeit bis zur Sachkunde ist für jeden etwas dabei.

Mit dem Wettbewerb beteiligt sich der Bartolfelder Verein an der Regionsmeisterschaft des Pferdesportverbands (PSV) Südniedersachsen in der Kategorie Freizeit. Der Reitverein Südharz freut sich auf einen bunten Tag mit vielen Gesichtern aus nah und fern, die sich den kreativen Aufgaben im tollen Ausreitgelände stellen.