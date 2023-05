13-Jährige aus Osterhagen vermisst

Bad Lauterberg. Wo ist Vanda B.? Vermisste Jugendliche zuletzt am 27. Mai 2023 in Bad Lauterberg gesehen

Die Polizei Bad Lauterberg fahndet nach einer 13-Jährigen aus Osterhagen, die seit Samstag, 27. Mai, vermisst wird.

Vanda B. wurde laut Polizei letztmalig am Samstag gegen 11.30 Uhr von ihrer Mutter am Rewe-Markt in Bad Lauterberg gesehen. Dort wollte die Jugendliche eine Freundin besuchen. Als Vanda gegen 20 Uhr nicht wieder nach Hause kam, erstatte die Mutter eine Vermisstenanzeige. Der Aufenthaltsort des Mädchens ist seitdem unbekannt.

Hält Vanda sich in Hell auf?

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass Vanda in der Vergangenheit auch Kontakte zu Freunden nach Halle an der Saale (Sachsen-Anhalt) unterhielt. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass sich das Mädchen auch nach dort begeben hat“, informiert die Polizei Bad Lauterberg.

Personenbeschreibung

Vanda ist ca. 155 Zentimeter groß, hat grüne Augen und trug zuletzt einen schwarzen Pullover, eine hellblaue Jeansjacke, beige Jogginghose sowie weiße Turnschuhe.

Wer die 13-Jährige gesehen hat oder sachdienliche Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 bei der Polizei Bad Lauterberg oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.