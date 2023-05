WgiR-Stammtisch in Bartolfelde: Straßenflick und Kinderbetreuung

Bartolfelde/Osterhagen. Die Wählergruppe im Rat in Bad Lauterberg will Transparenz und arbeitet Themen aus dem Stadtrat bei einem Getränk mit Bürgerinnen und Bürgern auf.

Beim Stammtisch der Wählergruppe im Rat (WgiR) in Bartolfelde hat Bernd Jackisch die Teilnehmenden über das Thema Straßenausbaubeiträge informiert, wie die WgiR in einerm Pressemeldung mitteilt. Jackisch war einige Tage zuvor bei einer Tagung des Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaubeiträge (NBgS) in Hannover-Laatzen. Wie Jackisch berichtete, haben nach einer aktuellen Umfrage des Bündnisses bei allen Städten und Gemeinden im Land inzwischen rund 50 Prozent aller Kommunen im Land die Beitragssatzungen von sich aus abgeschafft. 2019 waren es demnach noch 33 Prozent und 2021 40 Prozent der 942 Städte und Gemeinden.

Ziel des Bündnisses ist weiterhin die landesweite Abschaffung dieser Gebühren mit einer Kompensation der ausfallenden Beiträge für die Kommunen durch das Land Niedersachsen. Für die Bürger von Bad Lauterberg, so Bernd Jackisch, dürfte das Thema Strabs immer aktueller werden. Es sei absehbar, dass sich der Zustand der Straßen weiter verschlechtert. Zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit müsse etwas geschehen.

Andreas Bähnsch, Leiter des Fachbereichs Bauen, Ordnung und Soziales, hatte in einer öffentlichen Sitzung im April die Mitglieder des Bauausschusses an die Möglichkeit erinnert, das nötige Geld über Straßenausbaubeiträge zu generieren, und dabei betont, dass die entsprechende Entscheidung bei der Politik liege.

Das ist los in Bartolfelde und Osterhagen

„Absolut inakzeptabel“ sagt die WgiR dazu. Dass die Stadt angesichts zusätzlicher Kosten für die Bürgerinnen und Bürger, etwa für Heizungs- und Gebäudesanierungen, solche Forderungen erwäge, sein ein No-Go.

Die Bartolfelder Ortsbürgermeisterin Maximiliane Willig-Freudenthal und der Osterhagener Ortsbürgermeister Achim Sommerfeld informierten die Teilnehmenden über Geschehnisse in den Bad Lauterberger Ortsteilen: Der Stadtrat habe einstimmig den Bau eines Gehwegs für 2024 zum sicheren Erreichen der Bushaltestelle in der Bartolfelder Straße beschlossen. Die Baggerarbeiten am Dorfteich zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung seien weitgehend abgeschlossen. Die Planungen für Windkraftanlagen im Bereich Gemeindehecken/Notkuhle würden sich konkretisieren.

Zwischen Osterhagen und Steina ist laut Sommerfeld eine etwa 7,5 Hektar große Photovoltaikanlage in Planung. Außerdem soll in der Nähe der Siedlung zur besseren Mobilfunkverbindung ein Sendemast installiert werden. Noch in diesem Monat sei zudem eine Ortsbegehung mit Landkreis und Polizei zur Überprüfung der Verkehrsschilder geplant.

Wie geht die Bad Lauterberger Stadtpolitik mit Jugend und Energie um?

Die WgiR, so der Fraktionsvorsitzende Volker Hahn, will zum Thema Energiewende einen Antrag an den Stadtrat stellen, damit bei künftigen Projekten eine Bürgerbeteiligung mit in Betracht gezogen wird. Zudem sollte mit vorhandenen und künftigen Windkraft-und Wasserkraft-, Biogas-und Photovoltaikanlagen eine regionale Eigenversorgung angestrebt werden, um unabhängiger von der Energiepreisentwicklung zu sein.

Aktuell, so Hahn, gebe es eine vielversprechende interfraktionelle Zusammenarbeit, um ein Jugendparlament beziehungsweise einen Jugendrat in der Stadt zu realisieren. Da die Idee der WgiR, wieder einen Bahnhaltepunkt in Osterhagen einzurichten, bei der Bevölkerung gut angekommen sei, wolle man dieses Vorhaben weiterverfolgen. Eine Anbindung an den Schienenverkehr würde sich positiv auf ein etwaiges Baugebiet und vorhandene Baugrundstücke auswirken.

Ähnliche Probleme wie bei den Platzproblemen in den Kindertagesstätten sieht Hahn auch in der Grundschule auf die Stadt zukommen. Die WgiR kritisiert deswegen den Verkauf der Grundschulen in Barbis und Bartolfelde und einer Kita in der Aue in der Vergangenheit.

