Bad Lauterberg. Bei einem Konzert in der St.-Andreas-Kirche erklingen demnächst zwei Instrumente.

Die Turmhaube der St.-Andreas-Kirche in Bad Lauterberg.

Konzert In Bad Lauterberg schlägt die Stunde der Kirchenmusik

Nach Ostern finden die monatlichen Konzerte wieder wie gewohnt in der St.-Andreas-Kirche statt. Am Freitag, dem 21. April, um 19.30 Uhr, erklingt erstmalig in Bad Lauterberg konzertant die Instrumentenkombination Englischhorn und Orgel. Nicolas Dunkel aus Bremen, Englischhorn, und Dorothea Peppler, Orgel, werden bekannte Barockarien und Instrumentalsätze von J. S. Bach und G. F. Händel spielen.

Außerdem singen Kerstin Nowakowski aus Neuenkirchen und Christina Abel aus Duderstadt noch Duette aus verschiedenen Kantaten Johann Sebastian Bachs (zwei davon gemeinsam mit Englischhorn) und von Antonio Vivaldi und Henry Purcell. Die beiden semiprofessionellen Sängerinnen, deren Stimmen ebenfalls sehr gut harmonieren, haben in den vergangenen Jahren schon bei etlichen Konzerten und Gottesdiensten in St. Andreas erfolgreich mitgewirkt.

Nicolas Dunkel wurde 1968 in Otterndorf geboren. Er spielt Oboe und Englischhorn und ist Schüler von Ulrich König (Solo-Oboist der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen). Mehrere Meisterkurse absolvierte er bei Prof. Martin Frutiger, Zürich. Er ist Mitglied verschiedener Ensembles im Bereich klassischer Kammermusik.

Spende statt Eintritt

Ein besonderer Schwerpunkt seines nebenberuflichen musikalischen Wirkens wird geprägt durch die Kirchenmusik, hier insbesondere das Musizieren mit Englischhorn und Orgel.

Bei den Konzerten in der St. Andreas-Kirchengemeinde wird kein festes Eintrittsgeld verlangt, sondern darauf vertraut, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer am Ausgang gern eine Spende zur Förderung der monatlichen Reihe geben.

Mehr aus Bad Lauterberg und dem Südharz: