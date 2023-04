Aktion: Sauberes Osterhagen

Der Schützenverein und die Freiwillige Feuerwehr Osterhagen laden nach altbekannter Manier am Samstag, dem 22. April, zum Großreinemachen ein. Mit den Jungschützen und der Jugendfeuerwehr wird der in der Natur entsorgte Müll in und um Osterhagen eingesammelt und fachgerecht entsorgt.

Alle Osterhagener Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen, an diesem Tag mitzuhelfen. Gestartet wird um 9.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Osterhagen. Helferinnen und Helfer werden gebeten, Handschuhe zum Sammeln mitzubringen; Müllsäcke für die Sammler sind ausreichend vorhanden. Gern können Sammlerinnen und Sammler mit einem fahrbaren Untersatz und mit Anhänger sich an diesem Tag an der Sammelaktion beteiligen. Sie würden dadurch das Müllsammeln ungemein erleichtern.

Im Anschluss werden die fleißigen Helferinnen und Helfer zum gemütlichen Beisammensein im Innenhof von Feuerwehr und Schützenverein geladen.