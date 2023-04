Müll sammeln in Bad Lauterberg und Walkenried

Die Gemeinde Walkenried und der Kneipp-Verein Bad Lauterberg laden zum Umwelttag, am Samstag, 15. April, ein. In der Gemeinde Walkenried ist einer der Treffpunkte um 9 Uhr an der Kirche in Zorge. Für alle Helferinnen und Helfer gibt es mittags einen Imbiss am Sportplatz.

In Bad Lauterberg trifft man sich am Haus des Gastes um 9.30 Uhr. Der Kneipp-Verein stellt Müllsäcke bereit. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Arbeitshandschuhe und einen Stock mit Nadel zum Aufspießen des Mülls. Nach getaner Arbeit lädt der Kneippverein alle Helfer zum Grillen ins Schützenhaus an der Lutter ein. Hier steht auch der Müllcontainer zum Entsorgen des gesammelten Unrats.

Weitere Informationen zu der Aktion in Bad Lauterberg gibt es bei Petra Schultheis unter der Telefonnummer 05524/9650.

