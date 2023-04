Bei der Nacht der Nächte in Bad Lauterberg feiern

Bad Lauterberg. In Bad Lauterberg im Harz soll am Wochenende eine Party im Kurhaus steigen – mit Dresscode.

Die Nacht der Nächte ist zurück in Bad Lauterberg und verwandelt das Kurhaus, Ritscherstraße 2, am heutigen Samstag, 15. April, in einen Tanztempel mit Lasershow und Konfettiregen, so der Veranstalter Monster Entertainment.

Zu House, Charts, Partyhits, Schlager und Black Music können Feiernde ab 18 Jahren in Abendgarderobe tanzen – Minderjährige, Baseballcaps und Jogginghosen sind tabu: „Dress to impress“, also „Kleide dich, um zu beeindrucken“, lautet das Motto. Jacken kann man beim Garderoben-Service abgeben.

Beginn ist um 21 Uhr für alle, die sich ein Ticket für 11,99 Euro zuzüglich 0,50 Euro Buchungsgebühr im Online-Vorverkauf bei Tixforgigs gesichert haben. Die Abendkasse öffnet um 22 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro.

Was gibt es bei der Nacht der Nächte in Bad Lauterberg zu essen?

Für Raucherinnen und Raucher gibt es einen Bereich an der frischen Luft. Auf die Hungrigen warten ein Foodstand mit Bockwurst im Brötchen, Chilli con Carne und Brezeln und kostenlose Knabbereien an den Sitzgelegenheiten.

Die erste Nacht der Nächte in Bad Lauterberg fand dem Veranstalter zufolge vor acht Jahren im Jahr 2015 statt.

