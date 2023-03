Grund zum Feiern: 60 Jahre Reservistenkameradschaft Lauterberg

Die Reservistenkameradschaft Bad Lauterberg will sich ein Mal im Monat zum Kleinkaliberschießen am Schießstand der Schützengesellschaft Bad Lauterberg treffen.

Die Reservistenkameradschaft Bad Lauterberg hat ihre Jahreshauptversammlung im Vereinslokal abgehalten. Dazu begrüßte der Vorsitzende Bootsmann d.R. Michael Minetzke elf der 40 Mitglieder. Als Gäste konnten der stellvertretende Kreisvorsitzende OG d.R. Ulf Bokelmann, der Kreiskassenwart HFw d.R. Ralf Gehrke und der Organisationsleiter Leiter d.R. Björn Römermann begrüßt werden.

In den Berichten des Vorstands und dem Kassenbericht, die die Anwesenden zustimmend zur Kenntnis nahmen, berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten des letzten Jahres, welche noch zum größten Teil unter den Corona-Bedingungen abliefen und verwies auf den monatlichen Infoabend, der ab diesem Jahr immer am dritten Mittwoch eines Monat stattfindet.

Ehrungen

Die Reservistenkameradschaft Bad Lauterberg. Foto: Verein

Rückblickend berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten, wie zum Beispiel Waffen- und Geräteausbildung in Holzminden, die Teilnahme an verschiedenen Märschen oder das alle zwei Jahre stattfindende Camp im Dolomit-Steinbruch bei Nüxei.

Wie in den Jahren zuvor nahm eine Abordnung an der Kranzniederlegung im Rahmen des Bad Lauterberger Schützenfests und am Volkstrauertag im benachbarten Scharzfeld teil. Beim Herbsthappening der Stadt war die Kameradschaft mit Unterstützung der Reservistenkameradschaft Barbis mit einem Infostand vertreten. Zur Versammlung konnte der Vorsitzende für 20 Jahre den HG d.R. Gerrit Wiedemann, für 15 Jahre den OG d.R. Axel Kuchenreuther und für zehn Jahre den OG d.R. Enrico Sauermann ehren.

Neues Vereinswappen

Das im vergangenen Jahr unter heraldischen Grundsätzen neu entworfene Vereinswappen weist eine Verbindung zum alten Bad Lauterberger Stadtwappen auf, wurde von der zuständigen Stelle der Bundeswehr genehmigt und kann demnächst an der Uniform getragen werden. Für das anstehende Jahr stehen unter anderem wieder einige Märsche und das Herbsthappening der Stadt an.

Mit der Verlegung der Infoabende erhofft sich die Kameradschaft eine Erhöhung der Teilnehmerzahl. Für das bevorstehende Jahr ist ebenfalls ein monatliches Schießen auf dem digitalisierten Schießstand der Schützengesellschaft Bad Lauterberg mit Kleinkalibergewehren geplant. Am 19. August soll dann am Franzosenturm oder der Alten Warte in Barbis das 60-jährige Bestehen der Reservistenkameradschaft Bad Lauterberg gefeiert werden. Minetzke betonte nochmals, dass Gäste zu den Infoabenden immer gerngesehen sind.

