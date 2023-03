Unfall bei Barbis: Junge Frau prallt mit ihrem Auto gegen Baum

Barbis. Am Samstag wurde eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der alten B243 bei Barbis schwer verletzt. Das ist passiert.

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person ist es am Samstag zwischen Barbis und Bartolfelde gekommen.

Nach Angaben der Polizei Bad Lauterberg und der Feuerwehr Barbis war eine junge Frau gegen 10.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der alten B243 unterwegs und ist circa 500 Meter nach dem Ortsausgangsschild Barbis aus bisher ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen. Infolgedessen ist das Fahrzeug frontal in einen Baum auf der gegenüberliegenden Straßenseite geprallt.

Rettungshubschrauber wurde angefordert

Wie die Polizei berichtet, ist der verunfallte Pkw mit der Fahrerseite an einem Baum am Straßengraben zum Stehen gekommen. Die Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Bevor die Bergung der Frau vorgenommen werden konnte, habe jedoch zunächst das Auto vom Baum abgerückt werden müssen. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Barbis am Unfallort eintrafen, wurde das Unfallopfer bereits erstversorgt.

Die Fahrbahn der alten B243 wurde für den Einsatz circa zwei Stunden voll gesperrt. Foto: Freiwillige Feuerwehren Barbis und Osterhagen

Nach der medizinischen Erstversorgung wurde das verunfallte Fahrzeug mit hydraulischem Rettungsgerät angehoben und die Patientin befreit. Anschließend brachten die Einsatzkräfte die Frau in den Rettungswagen. Im weiteren Verlauf wurde der Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung „Christoph 44“ nachalarmiert, der die Verletzte ins Göttinger Universitätsklinikum flog.

Fahrbahn für zwei Stunden voll gesperrt

Die Fahrbahn wurde für den Einsatz circa zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den bei dem Unfall entstandenen Schaden am Pkw auf rund 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Neben der Polizei Bad Lauterberg waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Lauterberg, Bartolfelde, Osterhagen und Barbis sowie von der ASB Rettungswache Barbis und die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 44 vor Ort.