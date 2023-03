Barbiser Forstgenossen erklären sich offen für Windkraftanlagen

Die Forstgenossenschaft Barbis hatte für Freitag, 17. Februar, ihre Mitglieder zur Jahreshauptversammlung für das Wirtschaftsjahr 2022 in die Gaststätte Olympia eingeladen.

Der Vorsitzende Horst Winter eröffnete die Versammlung und begrüßte neben den 52 anwesenden Anteilseignern den Betreuungsförster Heiner Wendt vom Forstamt Riefensbeek.

Im Anschluss verlas Schriftführer Christoph Schlemm das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung vom 25. März 2022. Die Versammlung hatte keine Einwände gegen das Protokoll und nahm es einstimmig an.

Überschuss im Vergleich zum Vorjahr

Kassenführer Klaus Baumann stellte in seinem Kassenbericht die Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2022 ausführlich dar. Zum Ende des Wirtschaftsjahres wies der Kassenstand im Vergleich zum vorherigen Wirtschaftsjahr 2021 einen Überschuss auf.

Kassenprüfer Oliver Seifert bescheinigte Rechnungsführer Klaus Baumann eine sehr gute Kassenführung und stellte den Antrag auf Entlastung des Rechnungsführers und des Vorstandes, dem von der Versammlung einstimmig stattgegeben wurde.

5000 Douglasien für die Aufforstung

Der Vorsitzende Horst Winter berichtete über den Fortgang der Kalamitätsschäden in den Beständen.

Besonders betroffen sind die Fichtenbestände am Beberteich und am Wahrberg. Die Bäume an der Waldkante zur Kraftfahrstraße B243 am Barytwald sind ebenfalls trocken geworden und müssen aus Gründen der Verkehrssicherung mittels Harvester abgeräumt werden. Aktuell haben die Forstgenossen 5000 Douglasien bestellt, mit denen kleine Kahlflächen aufgeforstet werden sollen.

Die Befürchtungen um den Eschenbestand am Röhlberg haben sich bestätigt: Die Winterstürme haben erneut eine hohe Anzahl an vorgeschädigten Eschen zu Fall gebracht.

Beim Brennholz kam es zu einer extremen Steigerung der Anmeldungen. Diese Mengen können so in Zukunft nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Reduzierung der Abgabemenge auf rund 10 Raummeter und eine Erhöhung des Abgabepreises wurde zur Diskussion gestellt. Bei zwei Enthaltungen entschied die Versammlung, den Abgabepreis für das Brennholz zu erhöhen und die Abgabemenge flexibel nach vorhandener Masse zu gestalten.

Neuer Beschluss zur Windenergiegewinnung bei Königshagen

Zum Thema Windenergie berichtete Horst Winter, dass mehrere Projektierer an der Errichtung von Windenergieanlagen im Raum Königshagen interessiert sind. Bedingt durch den Versammlungsbeschluss vom 5. Februar 2016, in dem sich die Versammlung gegen ein Vertragsangebot eines Projektierers aussprach, werden der Forstgenossenschaft keine weiteren Details von Vertragsangeboten unterbreitet. Nach kontroverser Diskussion entschied sich die Versammlung bei vier Gegenstimmen zur Revidierung des Versammlungsbeschlusses von 2016 und steht Vertragsangeboten offen gegenüber.

Auf Bitte des Vorsitzenden Horst Winter stellte Dietmar Sohns das Förderprojekt Klimaangepasstes Waldmanagement in einer Präsentation vor. Im Anschluss sprach sich die Versammlung bei einer Enthaltung für die Beantragung der Fördermittel aus.

Zahlreiche Arbeitseinsätze für die Baumpflanzung

Forstaufseher Wolfgang Geisler berichtete über die zahlreichen Einsätze der Arbeitsgruppe, die im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 1.250 Arbeitsstunden geleistet hat. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 6.000 neue Bäume gepflanzt. Hierbei handelte es sich um Eichen, Buchen, Douglasien, Lärchen und einige Wallnüsse. Der größte Teil der Arbeitsstunden musste für Pflegearbeiten an den Kulturen aufgewendet werden.

Bei der Brennholzanmeldung ist der Meldetermin bis zum 1. Oktober 2023 für die Selbstwerber strikt einzuhalten. Nachmeldungen können bei der Planung des Einschlages nicht mehr berücksichtigt werden.

Betreuungsförster Heiner Wendt berichtete, dass kalamitätsbedingt der Einschlag über der Planung liegt. Verlierer des Klimawandels ist die Buche, deren Einschlag aber sensibel erfolgen sollte.

Matthias Körner ist neuer Rechnungsprüfer

Bei den Wahlen stand die Wahl eines Rechnungsprüfers an. Rechnungsprüfer Oliver Seifert schied nach zwei Jahren aus. Als Nachfolger wurde Matthias Körner einstimmig gewählt.

Die traditionelle Waldbegehung soll am 17. Juni stattfinden.

Die Barbiser Forstgenossen beschlossen einstimmig, dass es aus der Verwertung der Erträge keine Ausschüttung geben wird.

Mehr aus Bad Lauterberg und Umgebung: