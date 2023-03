Salz statt Rosen und Frosch zum Wein in Bad Lauterberg

Statt einer Rose einfach mal ein Päckchen Salz – das gab es am Mittwoch zum Internationalen Frauentag von Pastor Andreas Schmidt in Bad Lauterberg. Denn wie heißt es so schön in der Bibel über das weibliche Geschlecht: „Ihr seid das Salz der Erde“ (Mt. 5,13).

Zusammen mit Erika Engelke aus dem Kirchenvorstand der Paulusgemeinde tourte Andreas Schmidt mit einem Koffer voll Salz durch die Kneippstadt und übergab jeder Frau, die eines annahm, ein Salzpäckchen. Nach der ersten Station im Haus des Gastes besuchten die beiden Susanne Kinne, die Buchwichtel und ihr Team in der Buchhandlung Moller. Nach einigen Gesprächen trug der Paulus-Pastor auch noch eine neue Interpretation des Märchens „Der Froschkönig“ am Fenster des Buchhandlungs-Cafés vor – und zwar eine Version für die selbstbewusste Frau des 21. Jahrhunderts. Dabei endet der Frosch schließlich als exquisites Dinner zum Chardonnay. „So eine Überraschung – und das von einem Mann. Da lohnt sich der Besuch ja gleich doppelt“, lautete ein begeistertes Fazit.

Später ging die Tour noch im Movement weiter. Mal sehen, was sich der Kreative-Ideen-Pastor zum Weltfrauentag im kommenden Jahr einfallen lässt!