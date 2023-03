Diätberatung: Nur für Kranke und Dicke? – Experten-Tipps

Bad Lauterberg. Die Diätassistenten am Diabeteszentrum Bad Lauterberg räumen mit Vorurteilen über ihren Beruf auf und geben Tipps fürs Fasten, Abnehmen und Ernähren.

Der Kaffee zum Frühstück, der Apfel am Vormittag, die Süßigkeit nach dem Mittagessen – wir alle tun es: Wir ernähren uns. Der heutige Mittwoch, 8. März, ist denjenigen gewidmet, die sich beruflich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen: Seit 2008 ist jedes Jahr am zweiten Mittwoch im März Tag der Diätassistenten.

Das diesjährige Motto: „People don’t get well eating research papers“ – auf Deutsch: „Menschen werden nicht gesund durch das Essen von Forschungsarbeiten“. Was genau ist damit gemeint?

„Diätassistenten vollbringen jeden Tag kleine und große taktische Meisterleistungen, um dem Patienten sture theoretische Forschungsarbeiten praktisch und alltagstauglich an die Hand zu geben“, erklärt Diätassistentin Annika Hanke vom Diabeteszentrum Bad Lauterberg. Gemeinsam mit ihrem Team hat Hanke Fragen rund um das Thema beantwortet.

Einen Diätassistenten braucht doch nur, wer abnehmen will. Stimmt das?

Nein, ganz und gar nicht. Es gibt zahlreiche Erkrankungen, die eine Anpassung der Ernährung bedürfen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Allergien, Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Essstörungen, aber auch Gicht, Diabetes, Mangelernährung, Darmerkrankungen und viele mehr. Gesund ernähren lohnt sich aber auch dann, wenn keine Erkrankungen vorliegen. Denn dies beugt dem Entstehen ernährungsbedingter Erkrankungen vor.

Was ist die Gefahr bei Ernährungsempfehlungen aus den Sozialen Meiden?

Wenn Studienergebnisse nicht durch Ernährungswissenschaftler interpretiert werden, können falsche Interpretationen entstehen. Teilweise ist die Ernährungsweise im Alltag auch nicht so umsetzbar wie im Studienaufbau.

Bei Empfehlungen aus den Medien lohnt es sich außerdem, herauszufinden, wer dahinter steckt: Wurde die Studie von einer Firma finanziert, die genau dieses Produkt verkaufen will? Wie viele Testpersonen haben daran teilgenommen? Oft haben nur wenig Studienteilnehmer mitgemacht. Dann sind die Ergebnisse kaum aussagekräftig.

Influencer preisen immer wieder Superfoods an, zum Beispiel Haferflocken. Bedeutet Superfood, in dem Lebensmittel steckt alles drin?

Es gibt kein Lebensmittel, das wirklich alles enthält, was wir brauchen. Sich nur noch von einem Lebensmittel zu ernähren, ist keines Wegs gut. Der Mensch braucht unbedingt eine Mischkost, sonst tritt auf Dauer ein Mangel an Vitaminen und Mineralstoffen ein.

Es gibt allerdings viele Lebensmittel die Superfood-like tolle Inhaltsstoffe haben – darunter fällt tatsächlich die Haferflocke. Der fehlen aber zum Beispiel Fett und fettlösliche Vitamine.

Ein Problem an einer einseitigen Ernährung ist zudem, dass die wenigsten sie lange durchhalten und dann tritt ganz häufig der Jojo-Effekt ein, weil man erstmal alles das isst, worauf man lange verzichtet hat.

Diätassistenten treffen mit ihren Patienten eine Lebensmittelauswahl. Bleibt da am Ende nur gesundes Zeugs übrig und Pommes, Cola, Süßigkeiten und Co landen auf der Verboten-Liste?

„Verbote“ gibt es nicht, denn wenn man sich zwanghaft etwas verbietet, kommt häufig irgendwann der Heißhunger – und dann konsumiert man noch mehr des jeweiligen Lebensmittels. Auf einen Ernährungsplan gehört also ein gesundes Maß von allem. Dabei spielt ganz besonders die Menge und Häufigkeit eine Rolle.

Frauen bemerken im Laufe des monatlichen Zyklus Appetitveränderungen, zum Beispiel Heißhungerattacken während der Blutung. Wie sollten die Betroffenen darauf reagieren?

Die Heißhungerattacken „auszustellen“ wird schwierig. Stattdessen sollten Frauen auf das Prinzip der flexiblen Kontrolle setzen und die Menge und Häufigkeit überwachen. Dabei lohnt es sich, darauf zu achten, was gegessen wird und gesunde Alternativen dafür zu finden.

Das ist ganz individuell zu betrachten und bedarf erst der Frage: Worauf besteht der Heißhunger? Dann kann geschaut werden, in welche Richtung es geht. Eher süß oder eher herzhaft? Und genau da setzt man an, gesunde Alternativen zu finden.

Wir befinden uns in der christlichen Fastenzeit. Viele Menschen nehmen das zum Anlass, von Aschermittwoch bis Ostern auf etwas zu verzichten, zum Beispiel Fleisch oder Schokolade. Welchen Effekt hat ein Verzicht?

Nehmen wir das Beispiel zuckerhaltige Lebensmittel. Unser Körper ist schon ein Stück weit süchtig nach Zucker, wenn wir diesen häufig konsumieren. Hier kann die Fastenzeit ein wunderbarer Schritt zur Entwöhnung sein, sodass hinterher weniger Verlangen nach dem Süßen da ist. Bricht man das Fasten und lebt danach wie vorher, waren das zwar schöne Tage für den eigenen Körper, aber langfristig hat man davon keinen Nutzen.

Auch Heilfasten, also mehrere Tage am Stück gar nichts essen, wird in dieser Zeit gerne praktiziert. Funktioniert das?

Erstmal sollten Interessierte individuell schauen, ob Heilfasten für ihren Körper geeignet ist. Bei Kreislaufproblemen und Gichterkrankungen könnte es sogar negative Folgen haben.

Häufig bemerkt man auf der Waage eine schnelle Gewichtsabnahme – allerdings handelt es sich dabei hauptsächlich um Wasserverlust. Nach der Fastenkur tritt daher häufig ein Jojo-Effekt ein.

Allerdings kann Heilfasten durchaus den Stoffwechsel ankurbeln und damit den Start zum Abnehmen erleichtern.

Stichwort Abnehmen: Wer langfristig Gewicht verlieren möchte, muss seine Ernährung dauerhaft umstellen, heißt es. Für manche klingt das abschreckend. Wie würden Sie diese Menschen motivieren?

Gesundheit ist unser größtes Gut. Wir sollten ihr nicht erst Beachtung schenken, wenn Erkrankungen aufgetreten sind. Vielem können wir vorbeugen. Um beim Abnehmen durchzuhalten, sollte man sich Teilziele setzen – also nicht gleich das Idealgewicht anstreben, sondern kleine Schritte setzen, beispielsweise die nächste Null oder Fünf am Ende der Kilogrammzahl. Denn das Erreichen von Zielen motiviert weiter.

Außerdem lohnt es sich, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn mit der richtigen fachlichen Beratung und vor allem auch Begleitung auf dem Weg, ist man nicht allein und muss auftretende Probleme nicht selbst lösen.

Info – Der Beruf: Diätassistent ist in Deutschland eine schulische Ausbildung an Berufsfachschulen, die drei Jahre dauert und für die in der Regel ein mittlerer Bildungsabschluss vorausgesetzt wird. Diätassistenten arbeiten für Krankenhäuser, Rehabilitationskliniken oder ambulante Schwerpunktpraxen. Zu ihren Aufgaben gehört das Erstellen von Diätplänen. Diätassistenten motivieren Patienten, gehen auf deren Bedenken ein und benötigen beim Erstellen von Speiseplänen und dem Erfinden neuer Rezepte Kreativität und Sorgfalt.

