RV Südharz: Neue Vorsitzende und neue Broadcast-Liste

Der Reiterverein Südharz hat eine neue Vorsitzende. Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, zu der die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Franziska Kolbe, für Samstag, 18. Februar, eingeladen hatte, wählten die 21 anwesenden Mitglieder Melanie Janson zu ihrer Vorsitzenden.

In den vergangenen Wochen war die Suche nach einer Person, die sich zu dem Amt bereit erklärte, auf Hochtouren gelaufen. Die Freude und Erleichterung darüber, dass sich Melanie Janson zur Verfügung stellte, diesen Posten zu übernehmen, sind von den Beteiligten kaum in Worte zu fassen. Dementsprechend schnell und reibungslos verlief die Wahl. Keine zehn Minuten nach Beginn der Versammlung saß Melanie Janson dieser bereits vor.

Abgeschlossen wurde die Sitzung mit dem Punkt Verschiedenes. Dieser bot in diesem Rahmen einen Ausblick auf die geplanten Veranstaltungen im Jahr 2023.

Ein eigenes Jugendturnier, um sich zu präsentieren

Es gab einen kleinen Bericht zur Jugendversammlung, welche eine Woche zuvor stattfand. Neben zahlreichen Angeboten für die Jugend des Vereins wird der Reiterverein sich gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr am Sommerfest des Sozialverbands Deutschland (SoVD) auf dem Sportplatz in der Bauke beteiligen. Dieses findet am Samstag, 26. August, statt. Außerdem soll es einen Tag der offenen Tür geben, an dem der Verein sich und seine Angebote eingebettet in ein Jugendturnier vorstellen will.

Ein weiterer Informationskanal über WhatsApp

Ein interessanter Vorschlag aus der Versammlung, der ab sofort umgesetzt werden soll, bezieht sich auf die Informationskanäle. Der Verein betreibt einen Facebook- und einen Instagram-Kanal. Beide informieren tagesaktuell über bevorstehende Veranstaltungen, Aktivitäten sowie geplante Arbeitseinsätze und bieten durch Impressionen und Berichte einen Eindruck der Vereinsarbeit. Daneben stellt die Vereinswebsite eine übersichtliche Informationsplattform rund um den Verein und seine Angebote dar.

Ergänzt werden soll nun eine Broadcast-Liste. Über WhatsApp gehen dann Sammelnachrichten zu wichtigen Aktionen, Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen heraus. Dadurch sollen Mitglieder keine Termine mehr verpassen.

Anmeldungen für die Broadcast-Liste mit Namen und Handynummer an Franziska Kolbe oder Kim Völkner oder per Mail an: RV-Suedharz@gmx.de.