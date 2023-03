Sexting im Südharz: Auch Eltern sollten Bescheid wissen

Gewalt – was ist das eigentlich? Damit setzen sich Schülerinnen und Schüler des achten Jahrgangs der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg (KGS) beim Besuche von Katharina Nolte, Präventionsbeauftragte der Polizei für den Altkreis Osterode, auseinander. Sie sollen verschiedene Taten in die Kategorien „Kaum Gewalt“ und „Extreme Gewalt“ einordnen.

Dabei fällt auf: Sachschäden wie zerstochene Reifen oder zerkratzte Scheiben stufen die Jugendlichen als weniger schlimm ein. Extrem sind für sie allerdings nicht nur körperliche Taten wie eine Ohrfeige, an die Brust fassen, Messerstechereien oder gar Happy Slapping – also das Filmen und Veröffentlichen von körperlichen Angriffen auf Personen. Die Schülerinnen und Schüler empfinden auch das unerlaubte Weiterleiten von Nacktbildern oder das Posten negativ bearbeiteter Fotos als extreme Gewalt.

Nolte bemerkt allerdings Unterschiede im Gewaltempfinden: Für einige Schülerinnen und Schüler sind Formen von Gewalt, die keine äußeren Verletzungen hinterlassen, nicht so schlimm – eine Einstellung, der man entgegen arbeiten sollte. Dabei wünscht sich die Präventionsexpertin die Unterstützung der Eltern. Dazu bietet die KGS in Verbindung mit den Präventionsworkshops Elternabende an. Doch das Interesse daran hält sich in Grenzen, wie Schulsozialarbeiterin Katharina Faßbender angibt.

Soziale Medien: Verantwortungsbewusst auftreten

Dabei sind sich Schule und Polizei einig: Zu erfahren, was erlaubt und was nicht erlaubt ist, was eine Straftat ist, ist die Voraussetzung dafür, um zu Hause zu unterstützen, was die Jugendlichen in der Schule lernen. Wer weiß schon, dass WhatsApp in Deutschland erst ab 16 Jahren erlaubt ist?

Ziel des Präventionsprogramms ist nicht, dass die Schülerinnen und Schüler den Messengerdienst deinstallieren und ihre Accounts bei Tiktok, Snapchat, Instagram und Co. löschen. Vielmehr will Nolte auf die Gefahren aufmerksam machen, die im Internet lauern. „Das Netz vergisst nie“, warnt sie. Lesen Sie auch: Tiktok-Trend- Schüler in Osterode macht gefährliche Mutprobe

Warnung vor unbekannten Chatpartnern

Um dafür zu sensibilisieren, welche Auswirkungen ein Post oder das Verschicken von Bildmaterial haben kann, holt die Polizeibeamtin die Jugendlichen aus der virtuellen Welt heraus. „Würdet ihr ein Bild an eine Pinnwand hängen, wo es jeder sieht?“, sollen sich die Schülerinnen und Schüler vor dem Veröffentlichen fragen. In eine ähnliche Richtung geht ihr Ratschlag für den Umgang mit unbekannten Personen: „Im echten Leben geht ihr nicht mit Fremden mit, also lasst euch auch im Netz nicht auf die ein.“

„Aber wenn man denen einfach nur ein Bild vom Gesicht schickt, ist das doch nicht schlimm“, meint eine Schülerin. Nolte widerspricht: „Die wickeln euch so ein, dass ihr das macht.“ Mit das ist zum Beispiel das Senden von Nacktbildern gemeint. Lesen Sie auch: Liebesleben an der KGS Bad Lauterberg- So ticken die Schüler

Mehr als die Hälfte der Jugendlichen wurde schon von Fremden angeschrieben

Eine Umfrage per Handzeichen ergibt, dass über die Hälfte der Schülerinnen und Schüler schon von Fremden angeschrieben worden sind. Dahinter muss nicht jedes Mal ein Straftäter stecken, der auf Cybergrooming aus ist, also das Anbahnen eines Kontakts über einen Chat, um Nacktbilder von Kindern und Jugendlichen zu erhalten. Doch kann man eben nie sicher sein, mit wem man da gerade chattet – selbst dann nicht, wenn die Person ein vermeintliches Selfie schickt.

Eine Frage, bei der die Jugendlichen spätestens misstrauisch werden sollten, so Nolte, lautet: Bist du allein zu Haus? Die Präventionsbeauftragte rät: „Gebt euren Eltern Bescheid, sobald euch etwas komisch vorkommt.“

Wenn Sexting zu Sextortion wird

Und da kommen sie wieder ins Spiel, die Eltern. Deswegen sollten sie die Maschen kennen, mit denen beispielsweise Sexualstraftäter vorgehen. Nur dann können sie gezielt nachfragen, was passiert ist, wie viel möglicherweise schon passiert ist. Sie sollten die örtlichen Beratungsstellen kennen, an die sie sich gemeinsam mit ihren Kindern wenden können, wenn diese zum Beispiel Opfer von Sextortion, also der Erpressung mit Nacktfotos und -videos, geworden sind.

Eltern sollten außerdem wissen, dass Jugendliche ab 14 Jahren untereinander sexten dürfen, sich also im gegenseitigen Einvernehmen Nacktbilder schicken. Dass ihre Kinder sich dabei aber klar machen müssen, dass jede Freundschaft und jede Beziehung einmal zerbrechen kann.

Unerlaubtes Weiterleiten von Bildern ist strafbar – und manchmal allein der Besitz

Bildmaterial von sich selbst verschicken ist also die eine Sache, das Weiterleiten eine andere: Sobald jemand ein Bild von einer einzelnen Privatperson unerlaubt weiterleitet – egal ob der Mensch darauf nackt oder angezogen ist –, verletzt das das Recht am eigenen Bild und ist somit eine Straftat.

Wenn die abgebildete Person jünger als 14 Jahre und nackt ist, handelt es sich sogar um Kinderpornografie – und da ist allein der Besitz strafbar. Lesen Sie auch: Kriminalstatistik- Starker Anstieg bei Kinderpornografie

Das sollte jeder bei WhatsApp einstellen

Deswegen empfiehlt die Präventionsbeauftragte, beispielsweise bei WhatsApp einzustellen, dass Medien nicht automatisch heruntergeladen werden und dass nur die eigenen Kontakte einen in Gruppen hinzufügen dürfen.

Das geht in den Einstellungen unter Speicher und Daten bei Autom. Download von Medien und unter Datenschutz bei Gruppen.

