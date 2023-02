G.d.P-Kreisgruppe Osterode bleibt auch weiterhin eigenständig

Die Kreisgruppe Osterode der Gewerkschaft der Polizei (G.d.P.) bleibt auch weiterhin eigenständig. Das wurde während der Jahresversammlung, die jüngst in Barbis stattfand, vom amtierenden Vorstand und den zahlreich anwesenden Mitgliedern bekräftigt.

Die Kreisgruppe Osterode hatte ihren Ursprung in den Zeiten, als Osterode noch selbstständiger Polizeiabschnitt und Polizeiinspektion war. Die knapp 100 Mitglieder wollen aktuell nicht mit der Kreisgruppe Göttingen fusionieren. Wenn man auch künftig alle Vorstandsposten besetzen könne, solle das auch so bleiben.

Die Mitgliederzahlen seien leicht rückläufig, was unter anderem damit begründet wurde, dass neue Kollegen noch in ihren vorherigen Dienststellen gewerkschaftlich geführt werden. Die G.d.P. ist auch weiterhin die mitgliederstärkste Berufsorganisation für Polizeibeamte- und Beschäftigte, für Aktive und Pensionäre. In der Versammlung gab es Informationen zu Tarifverhandlungen und zu Angelegenheiten für Pensionäre. Geplant wurde auch ein Tagesausflug.