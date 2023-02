Bad Lauterberg. Der Übergang vom Arbeitsleben in das Rentenalter ist nicht zwingend einfach. In der jüngsten DGB-Sitzung würde sich darüber ausgetauscht.

Themenabend „Rente und was dann?“ – Themenabend des DGB Bad Lauterberg

„Rente und was dann? – Wie gestaltet sich der Übergang vom Arbeitsleben in den Ruhestand?“ Das war das Thema der jüngsten Sitzung des DGB-Ortsverbandes Bad Lauterberg.

Nach Einführung in den Themenabend durch den DGB-Ortsverbandsvorsitzenden Klaus Richard Behling, ergriff Pastor Andreas Schmidt von der Paulus Kirchengemeinde Bad Lauterberg das Wort. Zunächst berichtete er aus seelsorgerischer Sicht, wie er in Gesprächen mit vielen Betroffenen die Problematik „Übergang von der Arbeit in die Rente“, erlebt hat. Im Plenum der Gewerkschaftsangehörigen teilte er Fragekarten aus, auf denen jeder Anwesende Schlagworte zum dem Thema notieren konnte. Hierbei sollten die Vorteile von Berufsleben und Rente gegenüber gestellt werden.

Probleme im Berufsleben

Einige beschrieben darauf die in ihrem Berufsleben erbrachten Tätigkeiten, aber auch Problemfelder wie Mobbing am Arbeitsplatz, Kampf um angemessenen Lohn, oder auch die gesundheitlichen Gefahren und den Stress, welche sie am Arbeitsplatz erlebt haben.

Zum Thema Rente – also Ruhestand, äußerte sich der Kreis der Gewerkschaftsmitglieder eher positiv. Gründe dafür waren, dass dadurch mehr Zeit für Familie und Hobbys übrig ist. Aber auch für Reisen und Freizeit allgemein. Natürlich müsse man sich erst daran gewöhnen, nicht jeden Morgen zur Arbeit zu gehen oder nun viel Zeit zu Hause verbringen zu können. Dies führe gelegentlich auch mal zu Stress mit dem Partner.

Die meisten Ruheständler wünschten sich weiterhin Gesundheit und vordringlich auch finanzielle Stabilität, ohne mögliche Rentenkürzungen.

Thema Rentenpolitik

Zum Thema Rentenpolitik berichtete Behling, dass der Ansatz der Arbeitgeberverbände falsch sei, gerade in Hinsicht auf den Renteneintritt der sogenannten „Babyboomer“ das Rentenalter über das 67. Lebensjahr anzuheben. Vor allem würde man so auch nicht dem erkennbaren Fachkräftemangel entgegenwirken. Hinter dieser Forderung stecke nur eine versteckte Rentenkürzung, welche mit dem DGB und seinen Einzelgewerkschaften so nicht zu machen sei.

„Statt möglicher Rentenkürzungsfantasien brauchen wir endlich vernünftige Regelungen zum Übergang in die Rente, damit jedermann aus guter Arbeit auch in eine gute Rente kommen kann“, beendete Behling seine Ausführungen zum Thema Rentenpolitik.