Einbrecher in Bad Lauterberg unterwegs

Die Haustüren von gleich zwei Mehrfamilienhäusern in der Germelmannstraße und der Sebastian-Kneipp-Promenade in Bad Lauterberg haben in der Nacht von Samstagabend auf Sonntagmorgen Unbekannte aufhebeln wollen. Das berichtet die Polizei. Die Tat ereignete sich demnach zwischen 18 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntagmorgen. Allerdings blieb es beim Versuch: Den Unbekannten gelang es nicht, in die Häuser einzudringen. Wie die Polizei weiter berichtet, hebelten die Einbrecher ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich mit einem unbekannten Werkzeug an den Hauseingangstüren der Wohnhäuser, um sich so Zutritt in das Innere zu verschaffen. Nach dem gescheiterten Vorhaben entkamen die Täter unerkannt.

Die Ermittler des Polizeikommissariats Bad Lauterberg gehen laut dem Polizeibericht aufgrund der räumlichen Nähe davon aus, dass sich dieselben Täter an den in unmittelbarer Nachbarschaft befindlichen Häusern zu schaffen machten. Der entstandene Gesamtschaden an den Türen wird mit schätzungsweise 1.000 Euro angegeben.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/9630 bei der Polizei in Bad Lauterberg zu melden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.