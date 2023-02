Ab sofort: Parken mit der Parkster-App in Bad Lauterberg

Parkzeit digital verlängern und den Parkscheinautomaten per App immer dabei haben – das ist seit dem 2. Februar mit der Parkster-App in Bad Lauterberg möglich.

„Nachdem die erste Testphase positiv verlaufen ist, freue ich mich, dass wir den Bürgerinnen und Bürgern und unseren Gästen ab sofort das Parken per Smartphone-App als praktische Alternative zum Bezahlen mit Münzen ermöglichen“, sagt Rolf Lange (CDU), Bürgermeister in Bad Lauterberg. Bisher würde die App gut angenommen. Das zeige sich insbesondere bei den Nutzerzahlen, die sich seit der App-Einführung in Bad Lauterberg bereits verdoppelt hätten, so der Verwaltungschef.

Kooperationspartner bei der App für das digitale Parken ist das Unternehmen Parkster. Es vermarktet Lösungen zur Parkraumverwaltung für Städte und Gemeinden, Tourismusverbände, Immobilienbewirtschafter und Parkraumbetreiber sowie Modelle für Unternehmen zur Parkgebührenabrechnung von Außendienst- und mobilen Mitarbeitern. Parkster ist seit 2018 mit einer Tochtergesellschaft in Deutschland am Markt aktiv.

So läuft das Digitale Parken ab

Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster-App auf seinem Smartphone. Die App ist für Android-Endgeräte auf Google Play sowie für das iPhone im App Store kostenlos erhältlich. Für den Parkvorgang gibt der Autofahrer sein Kennzeichen und die Parkdauer in der App auf seinem Smartphone ein. Der Autofahrer hat darüber hinaus die Möglichkeit mit seinem Handy die Parkzeit im Rahmen der Höchstparkdauer zu verlängern. Somit muss kein Knöllchen befürchtet werden, wenn man noch im Café bleiben möchte oder es im Wartezimmer beim Arzt länger dauert. Sollte der App-Nutzer früher zu seinem Fahrzeug zurückkehren, beendet er den digitalen Parkschein vorzeitig und spart so unnötige Parkgebühren.

„Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, digitales Parken möglichst einfach, transparent und kundenfreundlich zu machen“, so Patrik Lundberg, Geschäftsführer bei der Parkster Deutschland GmbH. Er betont, dass mit der Parkster-App keine höheren Parktarife anfallen. „Wer privat mit der Parkster-App parkt, bezahlt dafür das Gleiche wie am Parkautomaten. Darüber hinaus bieten wir dem Autofahrer in der App optionale Zusatzdienste, wie ein gemeinsames Familienkonto, an“, ergänzt Lundberg.

Die Eingabe sensibler Kontodaten in der App ist nicht erforderlich. Bezahlt wird auf Rechnung oder mit Visa/Mastercard. Der Autofahrer erhält hierzu von Parkster per Post oder E-Mail eine monatliche Rechnung, die detailliert seine Parkvorgänge auflistet. Es kann vorab festgelegt werden, ob die Rechnung per Mail (kostenfrei, voreingestellt) oder per Post (2,99 € inkl. MwSt. pro Rechnung) eingehen soll. Lesen Sie auch:

„Schwarzparken“ lohnt nicht

Und wie wird der digitale Parkschein kontrolliert? Die kommunale Verkehrsüberwachung kann alle über die Parkster-App gelösten Parkscheine in Echtzeit einsehen. Deren Mitarbeiter sehen also bei jedem Fahrzeug sofort, ob ein Ticket gelöst wurde und ob dieses noch gültig ist.

Täglich wissen, was in Osterode und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den täglichen Südharz-Newsletter anmelden!

Über Parkster

Parkster wurde 2010 im schwedischen Lund gegründet und zählt heute zu den meistgenutzten Park-Apps in Schweden und Deutschland. Seit 2021 ist das Unternehmen auch in Österreich aktiv. 2022 wurde Parkster zum dritten Mal in Folge in der Financial Times-Liste der 1.000 am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas aufgeführt. Parken mit der Parkster-App ist heute in über 520 Städten in Deutschland und Österreich sowie in mehr als 265 schwedischen Kommunen verfügbar.

Mehr aus dem Südharz:

FAQ-Liste mit weiteren Fragen:

Wo können Autofahrer mit Parkster parken?

Parkster ist deutschlandweit verfügbar. Die App zeigt alle Parkplätze an, auf denen digital mit Parkster bezahlt werden kann. In vielen Städten und Gemeinden sind die Parkplätze mit dem grünen Parkster Logo ausgeschildert.

Was sind die Vorteile eines digitalen Parkscheins?

Der Autofahrer kann mit seinem Smartphone einen Parkschein lösen, auch wenn er kein Bargeld zur Hand hat. Die Parkzeit kann innerhalb der Höchstparkdauer in der App jederzeit verlängert werden.

Was ist bei der Nutzung zu beachten?

Der Autofahrer benötigt für das Lösen eines digitalen Parkscheins die Parkster App auf seinem Smartphone. Hat er in seinem Smartphone die Standortinformationen beziehungsweise Ortungsdienste aktiviert, erkennt die App automatisch den Parkplatz, auf dem das Fahrzeug abgestellt ist. Sind sie nicht aktiviert, gibt der Autofahrer den Zonencode des Parkplatzes mit ein. Den Zonencode findet er auf den Schildern, die am Parkplatz auf Parkster hinweisen.

Was ist Parkster Plus?

Das Plus-Paket umfasst die Funktionen Überzahlungshilfe, Familienkonto und Belegnachweis. Für jeden 20. Plus-Parkvorgang wird ein Baum gepflanzt. Der Autofahrer kann für jeden einzelnen Parkvorgang neu festlegen, ob er die kostenpflichtigen Mehrwertdienste nutzen möchte. Weitere Informationen unter https://www.parkster.de/plus/.

Welche Vorteile hat der digitale Parkschein für Kommunen?

Neben dem zusätzlichen Angebot einer digitalen Bezahloption für die Bürgerinnen und Bürger ist mittelfristig mit einem geringeren Bedarf an Parkautomaten sowie niedrigeren Wartungs- und Betriebskosten für die Parkautomaten zu rechnen. Dies betrifft insbesondere das Bargeldhandling wie Automatenleerung und Folgekosten. Ein weiterer Mehrwert ist der bessere Überblick über die Auslastung und den Status der angebundenen Parkplätze: So stellt die Parkster-App den Verantwortlichen auf Knopfdruck detaillierte Angaben zur aktuellen und zur historischen Auslastung der Stellplätze bereit. Dies bietet vor allem Tourismusregionen attraktive Möglichkeiten, den Verkehrsfluss zu steuern und ihre Infrastruktur zu entlasten.