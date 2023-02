Feuerwehr Osterhagen: Ein Umzug steht bevor

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Osterhagen hat vor kurzem zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Ortsbrandmeister Kai Giza freute sich darüber, wieder zahlreiche Gäste begrüßen zu dürfen, unter ihnen auch Bürgermeister Rolf Lange, Stadtbrandmeister Bernd Wiedemann, und den Ehrenkreisbrandmeister Heinz Gärtner.

Die Einsatzbilanz 2022

Die Beförderten, Geehrten und Neugewählten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Osterhagen. Foto: FFW Osterhagen

Die Feuerwehr Osterhagen besteht aktuell aus 30 aktiven Kameradinnen und Kameraden, die im Jahr 2022 zu 45 Einsätzen alarmiert wurden, davon waren sieben Brandeinsätze, 32 technische Hilfeleistungen, vier ausgelöste Brandmeldeanlage, eine Alarmübung und ein Brandsicherheitswachdienst.

„Besonders in Erinnerung geblieben sind der Großbrand der Scheune in Königshagen im Mai und die Personensuche im Dezember“, erklärte Ortsbrandmeister Giza in seinem Bericht. Er lobte besonders den sehr guten Ausbildungsstand der Kameradinnen und Kameraden, momentan seien elf Atemschutzgeräteträger aktiv, ein weiter Kamerad beginne dieses Jahr den Lehrgang an der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) in Osterode.

Feuerwehr ist mehr als Einsätze

Im Jahr 2022 wurde nach den Corona-Einschränkungen im ersten Halbjahr an einigen Veranstaltungen teilgenommen, unter anderen an Hoffesten, Jubiläen und Jahreshauptversammlungen. Auch im Jahr 2023 gibt es bereits viele feststehende Termine und Lehrgänge an der FTZ Osterode und der NABK in Celle.

Kai Giza bedankte sich bei seinen aktiven Kameraden, Förderern und Unterstützern sowie der Stadt Bad Lauterberg für die Zusammenarbeit. „Ein Weiterer Dank geht an die Arbeitgeber der Kameradinnen und Kameraden, denn ohne Freistellungen für die Einsätze wäre eine Freiwillige Feuerwehr nicht aufrecht zu erhalten“, sagte Giza.

Guter Ausbildungsstand

Gruppenführer Sascha Dreymann bestätigt noch einmal den sehr guten Ausbildungsstand der Osterhagener Brandschützer. Er wies darauf hin, dass im Jahr 2022 22 Dienste mit dem Schwerpunkt Technische Hilfeleistung am verunfallten Fahrzeug abgehalten wurden.

Jugendwartin Johanna Eicke berichtete vom guten Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehr, die zurzeit aus 20 Jugendlichen besteht. Gemeinsam mit dem Schützenverein und den aktiven Kameraden wurde am Umwelttag „Sauberes Osterhagen“ teilgenommen. Neben den Übungsdiensten wurden auch andere gemeinsame Aktivitäten zur Förderung des Teamgeistes unternommen.

Samatha Bellstedt berichtete im Anschluss über die Kinderfeuerwehr, die zum Ende 2022 aus 15 Mitgliedern bestand und ab März wieder mit Ihren Diensten unter Corona-Auflagen starten konnte.

Infos zum neuen Feuerwehrhaus

Bürgermeister Rolf Lange berichtete zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses für Bartolfelde und Osterhagen. Er erläuterte die Gründe für die derzeitigen Verzögerungen. Durch notwendige neue Ausschreibungen der Gewerke verzögere sich der Bau. „In der kommenden Woche wird aber ein neuer Bauzeitplan erstellt und mit einem Umzug ins neue Gerätehaus wird im Jahr 2023 gerechnet.“ Zurzeit werde der Estrich fertig gestellt und die Heizungsanlage eingebaut, sodass der Bau bald eigenständig geheizt werden und die Installationen weiter gehen könne.

Neue Fahrzeuge kommen

Stadtbrandmeister Bernd Wiedemann berichtete über die Beschaffung neuer Einsatzkleidung, die leichter und somit komfortabler für Einsatzkräfte ist, die Erarbeitung einer neuen Alarm und Ausrückeordnung für das Stadtgebiet Bad Lauterberg – und das für die Feuerwehren Barbis und Bad Lauterberg jeweils ein neues Staffellöschfahrzeug beschafft werde.

Des Weiteren komme im zweiten Halbjahr das neue Waldbrand-Tanklöschfahrzeug des Landes. Dieses werde in Barbis stationiert.

Kreisfeuerwehrverband ärgert sich über Zuteilung der Lehrgänge auf Landesebene

Abschließend berichtet Stadtbrandmeister Wiedemann, dass im Stadtgebiet 233 Einsätze abgearbeitet wurden und lobt die gute Zusammenarbeit aller Feuerwehren.

Markus Herzberg, Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Osterode, bedankte sich bei Kreisausbildungsleiter Florian Becker für die gute Kreisausbildung und die bei 100 Prozent liegende Zuteilung der Lehrgänge im Altkreis Osterode. Herzberg kritisierte aber auch die schlechte Zuteilung der Lehrgänge auf Landesebene beim NLBK. Die Zuteilungsquote hier liegt oft unter 50 Prozent, „hier muss dringend etwas verbessert werden“.

Bei Personensuchen geholfen

Der Leiter des Polizeikommissariats Bad Lauterberg Guido Schwarze dankte für die gute Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, insbesondere bei den Personensuchen im letzten Jahr. Er hob hervor, dass die Gefahrenabwehr ohne die Freiwilligen Feuerwehren nicht möglich wäre und hofft weiterhin auf eine reibungslose Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte.

Neuwahlen

Kai Giza wurde erneut zum Ortsbrandmeister gewählt.

Sven Gärtke wurde erneut zum Stellvertretenden Ortsbrandmeister gewählt.

Jannik Brakel wurde erneut zum Schriftführer gewählt.

Pascal Steinmetz wurde zum Stellvertretenden Schriftführer wiedergewählt.

Björn Sommerfeld wurde erneut zum Kassenwart gewählt.

Andree Zietz wurde erneut zum Atemschutzgerätewart gewählt.

Christoph Zietz übernimmt das Amt des zweiten Kassenprüfers

Beförderungen

Merlin Mund zum Feuerwehrmannanwärter

Niklas Zietz zum Feuerwehrmann

Jannik Brakel wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert (Nachgeholt aus 2022)

Kai Giza wurde zum Oberbrandmeister befördert

Ehrungen

Klaus- Dieter Schröder wurde vom Kreisfeuerwehrverband Osterode für seine Arbeit mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber geehrt.

Karsten Morich wurde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt,

Gunter Lieder für 40-jährige Mitgliedschaft und

Lothar Köhler für 50-jährige Mitgliedschaft im Verband.

Folgende Ehrungen konnten aufgrund von Abwesenheit nicht durchgeführt werden, werden aber nachgeholt:

Uwe Morich, Rolf Walter, Henning Selmer, Frank Asche, Malte Schober und Ann Kathrin Selmer für 25-jährige Mitgliedschaft.

Nils Schomburg und Pascal Steinmetz für 25-jährige Mitgliedschaft im Verband.

Christian Dreymann und Werner Günther für 40-jährige Mitgliedschaft.

Horst Dreymann und Gerd Dreymann für 60-jährige Mitgliedschaft.

