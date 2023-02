Bad Lauterberg. Öffentliche Sitzung: Der Bauausschuss in Bad Lauterberg berät über Ferienwohnen am Butterberg und neue Kita an der Augenquelle.

Wohnen und Urlaub im Südharz Ferien am Paradies? Projekt in Lauterberg benötigt Zustimmung

Ferienwohnungen am Paradies? Das soll in Bad Lauterberg möglich werden. Ein Investor plant, eine entsprechende touristische Einrichtung an der Straße Am Paradies am Butterberg zu schaffen. Doch vorher müsste der Stadtrat einer Änderung des Bebauungsplans zustimmen. Die Mitglieder des Bauausschusses behandeln das Thema in einer öffentlichen Sitzung am Montag, 13. Februar, ab 18 Uhr im Vortragssaal im Haus des Gastes, Ritscherstraße.

Die Stadtverwaltung unterstützt das Projekt. „Hinsichtlich des geänderten Urlaubsverhaltens der vergangenen Jahre hat es wesentlich mehr Interessenten an Ferienhäusern und -wohnungen in der Region gegeben“, heißt es in der Vorlage. Durch die Unterstützung des Vorhabens am Butterberg wolle man dieser Nachfrage im Bereich Tourismus gerecht werden. Außerdem geht es im Bauausschuss um den Neubau einer zusätzlichen Kindertagesstätte an der Augenquelle. Lesen Sie auch: E-Bikes als Motor für die Entwicklung des Harz-Tourismus

Stadtratssitzung am 23. Februar

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange und der Landkreis hatten inzwischen Gelegenheit, Stellung zu den dafür nötigen Änderungen des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans zu beziehen. Nun soll der Bauausschuss noch mal über die Sache beraten, bevor der Rat voraussichtlich am Donnerstag, 23. Februar, darüber einen Beschluss fasst. Weiterhin will sich der Bauausschuss mit dem Bahnanschluss der Bad Lauterberger Ortsteile befassen.

Mehr aus dem Südharz: