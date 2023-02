„Die Fußretter“ – Amputationen bei Diabetikern vermeiden

Viele Menschen, die von Diabetes mellitus betroffen sind, kennen die Angst vor einer Fußamputation, weil sich eine Wunde gebildet hat, die einfach nicht heilen will. In vielen Fällen lässt sich dieses Schreckensszenario jedoch verhindern, nämlich dann, wenn der Diabetes-Patient auch in Bezug auf das sogenannte „Diabetische Fußsyndrom“ qualifiziert, strukturiert und umfassend betreut wird.

Die AG Diabetischer Fuß der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) zeichnet Einrichtungen aus, die diese hohe Qualität in der Fußbehandlung bieten. In Bad Lauterberg hat nun das Diabeteszentrum das Zertifikat „Fußbehandlungseinrichtung DDG“ erhalten. „Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung für unser Engagement“, sagt Dr. Thomas Werner, Chefarzt des Diabeteszentrums, „sie ist für uns ein weiterer Ansporn, alles zu tun, damit bei unseren Patienten eine gute Lebensqualität erhalten bleibt und eine Fußamputation vermieden wird.“

Diabetes ist die Volkskrankheit Nummer Eins in Deutschland: Rund sieben Millionen Menschen sind betroffen. Da die Krankheit unter anderem die Blutgefäße in Mitleidenschaft zieht, haben die Patienten ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen wie Nierenversagen, Augenleiden, Herz-Kreislauferkrankungen oder eben das „diabetische Fußsyndrom“. Dabei führt eine eintretende Nervenschädigung zu Empfindungsstörungen, die wiederum dazu führen, dass der Patient Verletzungen und Schädigungen am Fuß nicht rechtzeitig und nicht hinreichend störend wahrnimmt.

Diabetiker betreffen 70 Prozent der Amputationen in Deutschland

Fehlende Schutzfunktionen, schlechtere Infektabwehr sowie in vielen Fällen eine zusätzliche Durchblutungsstörung begünstigen eine schlechtere Wundheilung. So verschlimmern sich Wunden weiter – bis schließlich (Teil-)Amputation unumgänglich werden können. 70 Prozent aller Amputationen in Deutschland betreffen Menschen mit Diabetes. Im Diabeteszentrum Bad Lauterberg trägt man dazu bei, dass es gar nicht erst so weit kommt. Das Zertifizierungsverfahren der AG Diabetischer Fuß der DDG wurde eingeführt, um die Vorhaltung und Qualifikation von Ausstattung und Personal der Behandlungseinrichtung ebenso zu überprüfen, wie Struktur und Prozess der Behandler selbst und deren Ergebnisse. „Wichtig ist, dass bereits kleinste Wunden schnell bemerkt werden, denn dann können Verschlimmerungen vermieden, optimal behandelt und der Fuß in vielen Fällen erhalten werden,“ sagt Dr. Thomas Werner.

Ein wichtiger Aspekt der Fußbehandlung ist die abgestimmte Zusammenarbeit eines interdisziplinären Teams. Das diabetische Fußsyndrom erfordert eine sehr gründliche und koordinierte Behandlung durch ausgewiesene Experten sowie umfassende Fachkenntnisse auf diesem Gebiet, über welche das Diabeteszentrum Bad Lauterberg verfügt.

40.000 Teil- oder Vollamputationen jährlich

Das Zertifikat „Fußbehandlungseinrichtung DDG“ gilt nur für eine begrenzte Zeit, dann muss erneut nachgewiesen werden, dass die strengen Kriterien weiterhin erfüllt sind. In Deutschland werden jährlich rund 40.000 Diabetes-Patienten Teile des Fußes oder der gesamte Fuß amputiert.

Mehr zum Thema Diabetes:

Schätzungen gehen davon aus, dass bis zu 80 Prozent dieser Fälle durch eine bessere Behandlung vermeidbar wären. Für die Betroffenen bedeutet der Verlust des Fußes nicht nur einen großen Verlust an Lebensqualität: Sie haben in der Folge auch ein erhöhtes Sterberisiko. Daher ist eine zeitnahe strukturierte Versorgung des Fußes bei Patienten mit Diabetes unerlässlich.

Mehr aus dem Südharz: