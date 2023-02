E-Bike-Boom am Bahnhaltepunkt: Darum geht es im Ortsrat Barbis

Eine öffentliche Sitzung des Barbiser Ortsrats ist für Donnerstag, 9. Februar, ab 19 Uhr im Schützenhaus geplant. Auf der Tagesordnung steht ein Durchfahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen – wobei Ortsbürgermeister Rainer Jakobi darauf hinweist, dass diese Forderung schwer durchzuführen sein dürfte, schließlich gebe es mit dem Landtechnikunternehmen an der Barbiser Straße eine ortsansässige Firma, die auf schweres Gerät setzt.

Außerdem steht eine Abstimmung zu einem WgiR-Antrag über eine moderne Fahrradabstellanlage und die Schaffung weiterer Parkplätze am Bahnhaltepunkt an. Angesichts des E-Bike-Booms hält Jakobi gerade die Fahrradstellplätze – am besten mit Ladestation – für wichtig und zeitgemäß. Weiterhin will der Ortsrat im Rahmen der Sitzung von der Stadtverwaltung wissen, wie es mit Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden wie der Kindertagesstätte, der Turnhalle und dem geplanten Anbau des Feuerwehrhauses aussieht.

Ein weiterer Antrag der WgiR wurde zurückgezogen: Aus der Forderung, die Geschwindigkeit in allen Bad Lauterberger Ortsteilen auf Tempo 30 zu begrenzen, soll laut Fraktionsvorsitzendem Volker Hahn ein Prüfantrag werden.

