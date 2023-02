Weiterer Bus für die Grundschule Bad Lauterberg

Erleichterung bei Kindern und Eltern: Die Schulbusse zur Grundschule Bad Lauterberg sind nicht mehr überfüllt. Ab Montag, 6. Februar, fahren drei statt zwei Busse von Bad Sachsa über Osterhagen, Bartolfelde und Barbis zur Grundschule am Hausberg.

Darum gekümmert hat sich Elternratsvorstand Manuel Spittmann. Schon seit Schließung der Schulen in den Dörfern war die Lage in den Bussen sehr angespannt. „Doch als zu Beginn dieses Schuljahres elf weitere Schüler mitfahren wollten, wurde die Situation unerträglich. Wir Eltern mussten die Schüler in der Aue schon in den Bus drücken, damit alle mitkamen“, berichtet er.

Die Bitten von Schulleitung und Elternrat um eine Lösung des Problems fanden nach seinen Aussagen bei der Kreisverwaltung in Göttingen zunächst kein Gehör. Doch Manuel Spittmann ließ nicht locker, suchte das Gespräch mit der Polizei und versuchte, über die SPD-Abteilung vor Ort etwas zu bewirken. Dabei bekam er volle Unterstützung.

Er fotografierte die vollen Busse, um für den Landkreis die Situation zu dokumentieren. „Und dann ging alles ganz schnell“, berichtet Spittmann, der selbst Mitglied der SPD-Ratsfraktion ist.

Während an den ersten beiden Tagen des Februars ein Verstärkerbus noch direkt von Osterhagen und Bartolfelde nach Bad Lauterberg fuhr, nimmt er ab dem 6. Februar die gleiche Route wie die anderen beiden Schulbusse. „Der dritte Schulbus wird dauerhaft im Schülertransport eingesetzt“, erklärt Manuel Spittmann.