Bad Lauterberg. Schornsteinfeger aus dem Altkreis Osterode wollen am Tag vor Silvester in Bad Lauterberg im Harz Glück unter die Leute bringen.

Braucht noch jemand etwas Glück für den Start ins neue Jahr 2024? Auf dem Boulevard in Bad Lauterberg könnte man fündig werden. Dort trifft sich ein Teil der Schornsteinfeger aus dem Altkreis Osterode am Samstag, 30. Dezember, um ein wenig Glück unter die Leute zu bringen. Gegen 10 Uhr starten die Kaminkehrer am Rewe-Markt in Bad Lauterberg. Von dort aus wollen sie die Hauptstraße entlang ziehen.

In diesem Jahr haben die Schornsteinfeger einige Kinder der Flammfüchse - das ist der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Lauterberg - an ihrer Seite, die ein paar Spenden für dicke Jacken sammeln möchten. Die Schornsteinfeger wollen die Sammelaktion unterstützen.

Die Aktion hat Tradition und findet üblicherweise am Silvestertag in der Kneipp-Stadt statt. In diesem Jahr sind die Schornsteinfeger ausnahmsweise einen Tag früher unterwegs. 2022 - damals waren neun Schornsteinfeger mit dabei - ist die Gruppe wegen der vielen Wünsche, die Kaminkehrer zu berühren oder sich mit ihnen fotografieren zu lassen, kaum vorangekommen - der Boulevard war an diesem Tag voll von Einheimischen und Gästen. Viele wollten die kleinen Schornsteinfeger in den Händen halten, die verteilt wurden. „Ach bitte noch zwei für zu Hause“, war zu hören.

Eine Gruppe von Schornsteinfegern - mit dabei Vorschüler Julian Facius - zieht an Silvester 2022 durch Bad Lauterberg – und wird zum gefragten Fotomotiv. © HK | Rainer Gniffke

Woher kommt der Glücksglaube?

Woher kommt eigentlich dieser Glücksglaube? Es gab wohl in früherer Zeit häufig Kaminbrände. Der Name Kaminkehrer ist ja noch heutzutage geläufig. Zu jener Zeit boten häufig umherziehende Menschen die Reinigung des Kamins, oftmals von Kindern direkt in den Schornsteinen ausgeführt, an. Weil danach ein Kaminbrand unwahrscheinlich war, hatte man nach dem Besuch also Glück.

In der Bad Lauterberger Innenstadt wollen jedenfalls jedes Jahr aufs neue viele daran glauben, durch die Berührung eines Schornsteinfegers im nächsten Jahr das Glück zu pachten. Während die Schornsteinfeger vor der Andreaskirche pausierten, konnte man beobachten, dass die Beziehung zu den Kunden funktioniert. Oftmals wurden sie mit lautem Hallo begrüßt. Auf jeden Fall gingen die Leute, auch wenn sie vorher nachdenklich wirkten, lächelnd an der Silvestergruppe vorbei.

